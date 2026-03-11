logo

Таинственное исчезновение лидера Ирана: что скрывает раненый Моджтаба Хаменеи
Таинственное исчезновение лидера Ирана: что скрывает раненый Моджтаба Хаменеи

По данным разведки, новый верховный лидер Ирана получил ранения при ударах США и Израиля и теперь скрывается в секретном месте

11 марта 2026, 14:16
Автор:
Кравцев Сергей

Новый верховный лидер Иран Моджтаба Хаменеи не появляется на публике после своего назначения, вероятно, из-за ранений, полученных во время авиаударов США и Израиль. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники среди иранских и израильских чиновников.

По данным израильской разведки, Хаменеи мог получить легкие травмы во время атак, которые произошли еще до того, как он возглавил иранские власти. В частности, источники сообщают о ранении ног. Из-за угрозы новых ударов он якобы находится в защищенном месте с ограниченной связью и практически не общается с публикой.

Иранские чиновники, говорившие с журналистами на условиях анонимности, объяснили, что руководство страны опасается: любое появление или открытая связь может выдать точное местонахождение нового лидера и сделать его мишенью.

Косвенные намеки на состояние Хаменеи начали появляться и у иранских государственных медиа. В частности, на государственном телевидении и в агентстве IRNA его называли "раненым ветераном войны". Подобную формулировку использовала и благотворительная религиозная организация Komiteh Emdad, назвавшая в поздравлении нового лидера "janbaz jang" — персидским термином, означающим ветерана, раненого во время войны.

По информации двух израильских военных чиновников, Хаменеи мог пострадать 28 февраля. Впрочем, точные обстоятельства инцидента и реальная тяжесть полученных травм пока остаются неизвестными.

Между тем, длительное отсутствие нового руководителя Ирана на публике лишь усиливает слухи о его состоянии и порождает новые вопросы относительно стабильности власти в Тегеране.

Читайте на портале "Комментарии" — планируя военную операцию на Ближнем Востоке , президент США Дональд Трамп серьезно недооценил реакцию Ирана. Именно это, по оценкам журналистов The New York Times, явилось ключевой ошибкой Вашингтона.




Источник: https://www.nytimes.com/2026/03/11/world/middleeast/khamenei-iran-leader-injured.html
