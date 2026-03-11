Війна на Близькому Сході: на Заході назвали головний прорахунок Трампа

Плануючи військову операцію на Близькому Сході, президент США Дональд Трамп серйозно недооцінив реакцію Ірану. Саме це, за оцінками журналістів The New York Times, стало ключовою помилкою Вашингтона.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Після ударів США та Ізраїлю по іранських цілях Тегеран відповів значно жорсткіше, ніж прогнозували в американській адміністрації. Іран пригрозив атаками на нафтові танкери та фактично заблокував рух у Ормузькій протоці – стратегічному морському коридорі, через який проходить близько 20% світових поставок нафти.

Ще до початку бойових дій міністр енергетики США Кріс Райт заявляв, що перебої з постачанням нафти будуть мінімальними. Подібну позицію поділяв і Трамп, вважаючи можливі наслідки короткостроковими. Однак ситуація розвинулася інакше: судноплавство в Перській затоці різко скоротилося, світові ціни на нафту злетіли, а вартість бензину у США почала стрімко зростати.

Додаткову плутанину спричинив пост Райта в соцмережах, де він повідомив про нібито успішний супровід танкера кораблями ВМС США через протоку. Фондові ринки миттєво відреагували зростанням. Та вже за кілька годин повідомлення видалили – супроводу не було, що знову обвалило котирування.

Після закритого брифінгу сенатор Крістофер Мерфі заявив, що адміністрація фактично не має чіткої стратегії щодо відкриття Ормузької протоки. За його словами, у Вашингтоні досі не знають, як гарантувати безпечне судноплавство.

Тим часом вартість конфлікту стрімко зростає: лише за перші два дні бойових дій США витратили боєприпасів на 5,6 мільярда доларів. Глава Пентагону Піт Гегсет уже пригрозив масованими ударами по іранських суднах у районі протоки.

У відповідь іранський політик Алі Ларіджані заявив, що Ормузька протока "або стане протокою миру, або протокою страждань для тих, хто розпалює війну". Тим часом Трамп закликав екіпажі танкерів "проявити сміливість" і продовжувати проходити небезпечний маршрут.

