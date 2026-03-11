Таємниче зникнення лідера Ірану: що приховує поранений Моджтаба Хаменеї

Новий верховний лідер Іран Моджтаба Хаменеї не з’являється на публіці після свого призначення, ймовірно, через поранення, отримані під час авіаударів США та Ізраїль. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела серед іранських та ізраїльських чиновників.

Моджтаба Хаменеї. Фото: з відкритих джерел

За даними ізраїльської розвідки, Хаменеї міг отримати легкі травми під час атак, які відбулися ще до того, як він очолив іранську владу. Зокрема, джерела повідомляють про поранення ніг. Через загрозу нових ударів він нібито перебуває у захищеному місці з обмеженим зв’язком і практично не контактує з публікою.

Іранські посадовці, які говорили з журналістами на умовах анонімності, пояснили, що керівництво країни побоюється: будь-яка поява або відкритий зв’язок може видати точне місцезнаходження нового лідера і зробити його мішенню.

Непрямі натяки на стан Хаменеї почали з’являтися і в іранських державних медіа. Зокрема, на державному телебаченні та в агентстві IRNA його називали "пораненим ветераном війни". Подібне формулювання використала й благодійна релігійна організація Komiteh Emdad, яка у привітанні назвала нового лідера "janbaz jang" — перським терміном, що означає ветерана, пораненого під час війни.

За інформацією двох ізраїльських військових чиновників, Хаменеї міг постраждати 28 лютого. Втім точні обставини інциденту та реальна тяжкість отриманих травм поки залишаються невідомими.

Тим часом тривала відсутність нового керівника Ірану на публіці лише підсилює чутки про його стан і породжує нові питання щодо стабільності влади в Тегерані.

Читайте також на порталі "Коментарі" — плануючи військову операцію на Близькому Сході, президент США Дональд Трамп серйозно недооцінив реакцію Ірану. Саме це, за оцінками журналістів The New York Times, стало ключовою помилкою Вашингтона.



