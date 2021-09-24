«Талибан» анонсировал возвращение строгих наказаний и казней

Один из основателей террористического движения "Талибан" мулла Нооруддин Тураби объявил, что совсем скоро режим восстановит строгие наказания и казни, хотя и не публично. Об этом сообщает издание АР. Он пояснил, что в прошлом талибы проводили казни на глазах у народа, но теперь эту практику планируют изменить.

Талибы - фото из открытых источников

"Все критиковали нас за казни на стадионах, но мы еще не говорили о том, какие законы и наказания ждут афганцев ... Никто не может даже объяснить, какими были наши законы. Мы будем делать так, как это предусмотрено ислам и устанавливать свои законы на основе Корана ", — пояснил мулла.



Начиная с 15 августа, как только талибы захватили Кабул и власть в Афганистане, весь мир наблюдает за тем, как они будут действовать дальше. Сейчас стало известно, что талибы не собираются вводить женщин в состав уряда и позволили эвакуацию иностранцев из страны. Тураби, которому сейчас 60 лет, ранее возглавлял Министерство юстиции и Министерство пропаганды добродетели и предупреждению пороков. Это своеобразная религиозная полиция, которая только начала работу.

В прошлом мир осуждал публичные казни, которые талибы устраивали на спортивной стадионе Кабула и на территории огромной мечети Курбан-байрам. Как правило, у осужденных стреляли (в голову) члены их семей. Ворам отрубали руки. Тем, кого осудили за грабеж — могли отрубить руку и ногу. Однако судебные процессы и судебные приговоры редко были публичными. Как правило, судебная власть была в руках исламских священнослужителей. Теперь, по словам Тураби, дела будут рассматривать гражданские судьи, в частности — женщины. Однако, основным законом Афганистана будет Коран. Все наказания планируют восстановить.

"Отрубание рук — нужна мера, если мы хотим жить в безопасности ... Мы пока не решили, будут ли наказания и казни публичными", — пояснил мулла.

В течение последней недели было по меньшей мере два случая, когда мужчин-воров из Кабула силой запихивали в машину со связанными руками, а потом ставили на площадях, где их должны были публично осудить. .

Напомним, боевики террористической организации "Талибан" подняли свой флаг над президентским дворцом в Афганистане. Об этом сообщает АР. Флаг на церемонии поднимал премьер-министр "Талибана" Мохаммад Хасан Ахунд в 11:00 по местному времени. Таким образом талибы отпраздновали начало работы нового временного правительства, в состав которого вошли 33 представителя. К тому же официальный представитель "Талибана" сообщал, что черно-белый флаг над дворцом подняли еще в пятницу, 10 сентября. Кроме этого, талибы нарисовали свою символику на воротах перед посольством США в Афганистане.

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