«Талибан» поднял свой флаг над президентским дворцом в Афганистане

BTC/USD
45930.02
ETH/USD
3422.03
LTC/USD
182.84
USD/UAH
26.90
EUR/UAH
32.00
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Боевики террористической организации "Талибан"
подняли свой флаг над президентским дворцом в Афганистане. Об этом сообщает АР.
Флаг на церемонии поднимал премьер-министр Талибана Мохаммад Хасан Ахунд в
11:00 по местному времени. Таким образом, талибы отпраздновали начало работы
нового временного правительства, в состав которого вошли 33 представителя. К
тому же официальный представитель "Талибана" сообщал, что черно-белый
флаг над дворцом подняли еще в пятницу, 10 сентября. Кроме этого, талибы
нарисовали свою символику на воротах перед посольством США в Афганистане.
Талибы - фото из открытых источниковТ
15 апреля президент США Джо Байден официально заявил о том, что американские войска покинут территорию Афганистана к 11 сентября 2021, что положит конец 20-летней войне — самой длительной в истории Соединенных Штатов.
Напомним, армия радикалов "Талибана" хочет захватить последнюю афганскую провинцию Панджшер, где еще удерживают власть остатки афганского правительства. Теперь этим террористам помогают единоверцы так же террористической группировки "Аль-Каида". Об этом сообщает Al Arabia, ссылаясь на собственных информаторов.Боевики не считаются с потерями, которые понесли и хотят захватить последнюю бунтарскую местность, которая им не сдается и пытается противостоять. В афганское движение сопротивления объединились уцелевшие представители правоохранительных органов и афганского правительства. В горах Панджшер родился сын мужественного военного командира Ахмада Шах Масуда, более известный местному населению, по имени Панджшерский лев. Он возглавил местных жителей в борьбе с советской оккупацией в 1979-89 годах. Ахмад Масуд-младший возглавил здесь сопротивление земляков. И благодаря этому оккупанты с "Талибана" не смогли захватить эту горную область.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости