«Талибан» поднял свой флаг над президентским дворцом в Афганистане

Боевики террористической организации "Талибан" подняли свой флаг над президентским дворцом в Афганистане. Об этом сообщает АР. Флаг на церемонии поднимал премьер-министр Талибана Мохаммад Хасан Ахунд в 11:00 по местному времени. Таким образом, талибы отпраздновали начало работы нового временного правительства, в состав которого вошли 33 представителя. К тому же официальный представитель "Талибана" сообщал, что черно-белый флаг над дворцом подняли еще в пятницу, 10 сентября. Кроме этого, талибы нарисовали свою символику на воротах перед посольством США в Афганистане.

Талибы - фото из открытых источниковТ

15 апреля президент США Джо Байден официально заявил о том, что американские войска покинут территорию Афганистана к 11 сентября 2021, что положит конец 20-летней войне — самой длительной в истории Соединенных Штатов.

Напомним, армия радикалов "Талибана" хочет захватить последнюю афганскую провинцию Панджшер, где еще удерживают власть остатки афганского правительства. Теперь этим террористам помогают единоверцы так же террористической группировки "Аль-Каида". Об этом сообщает Al Arabia, ссылаясь на собственных информаторов.

Боевики не считаются с потерями, которые понесли и хотят захватить последнюю бунтарскую местность, которая им не сдается и пытается противостоять. В афганское движение сопротивления объединились уцелевшие представители правоохранительных органов и афганского правительства. В

горах Панджшер родился сын мужественного военного командира Ахмада Шах Масуда, более известный местному населению, по имени Панджшерский лев. Он возглавил местных жителей в борьбе с советской оккупацией в 1979-89 годах. Ахмад Масуд-младший возглавил здесь сопротивление земляков. И благодаря этому оккупанты с "Талибана" не смогли захватить эту горную область.

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