Две истории об асфальт — как с двух разных миров. "Талибан" планирует уничтожить весь асфальт в стране. Причиной такого решения стало то, что о нем нет упоминаний в Коране. Об этом рассказал политический эксперт и аналитик Виктор Таран.

Талибан. Фото с открытых источников

"Германия скоро для зарядки электромобилей использовать асфальт. Ученые создали уникальный материал — магнитный цемент, что позволяет электромобилям всех типов заряжаться просто от дороги. Последующем он будет устанавливаться на дорогах, как обычный асфальт", — пишет аналитик.

И полная противоположность — Афганистан. Там боевики могут уничтожить все, что афганцы строили годами.

" Талибан" объявил, что планирует уничтожить весь асфальт в стране так о нем нет упоминаний в Коране", — пишет политолог.





Как ранее писали "Комментарии", пока США и их партнеры выводят войска из Афганистана, боевики исламистского движения "Талибан" захватывают новые территории. На днях под контроль талибов перешли административные центры провинций Кундуз, Нимроз, Джаузджан.



Также портал информировал, что США уходят, "Талибан" остается: каким будет будущее Афганистана. По мнению политолога-международника Георгия Кухалейшвили, ситуация в Афганистане говорит о том, что без военной помощи и присутствия в стране американских военных и их союзников правительству Ашрафа Гани в Кабуле вряд ли удастся удержать власть. А Украине нужно поддерживать диалог с любой властью в Афганистане.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как эксперты оценивают шансы на то, что конфликт на территории Афганистана будет закончен мирным образом. Детали — в нашем материале.











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