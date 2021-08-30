«Талибан» собирается объявить состав нового правительства Афганистана

Представители террористической организации "Талибан" собираются объявить о составе нового правительства Афганистана на следующей недели. Про этом сообщает Reuters. Главный представитель талибов Забихулла Муджахид анонсировал создание нового афганского правительства и осудил атаку американского беспилотника по позициям террористов и ИГИЛ.



Талибы - фото из открытых источников

Муджахид сообщил, что сейчас назначен чиновников для управления ключевыми министерствами и центральным банком. В частности, утвержден кандидатов на места руководителей министерств образования и здравоохранения. Он выразил надежду на то, что экономические проблемы и неустойчивый курс валют, которые возникли после захвата Кабула две недели назад, исчезнут.

25 августа "Талибан" назначил своих представителей руководителями таких важных министерств в афганском правительстве, как Министерство обороны, Министерство финансов и Министерство внутренних дел. Талиба Гуль Аму назначили министром финансов, а Садра Ибрагима — исполняющим обязанности министра внутренних дел. Министерство обороны возглавил мулла Абдул Кайюм Закир, который до этого отбывал наказание в афганской тюрьме. Также представитель талибов осудил удар американского дрона по боевикам и ИГИЛ. Он назвал его "нападением на афганскую территорию". При этом он призвал США и других представителей западных стран сохранить дипломатические отношения с Афганистаном после окончания процесса эвакуации.

Напомним, в Министерстве обороны Великобритании сообщили, что из аэропорта Кабула (Афганистан) сегодня вылетел последний британский самолет, на котором эвакуировали иностранцев и афганцев, которые сотрудничали с союзными военными в течение 20 лет.

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