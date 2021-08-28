«Талибан» собирается установить контроль над аэропортом Кабула, - СМИ

Боевики террористической организации "Талибан" уже заняли позиции и готовятся взять аэропорт Кабула под полный контроль. Это может произойти на выходных. Про этом сообщает Reuters, ссылаясь на инсайдеров среди талибов.

Афганистан (фото из открытых источников)

Талибы надеются, что захватят аэропорт, как только оттуда вылетят американские военные. По словам одного из инсайдеров, талибы уже контролируют большую часть аэропорта. Под контролем американский военных меньшая часть территории. С военной части улетают самолеты, на которых эвакуируют граждан.

Другой инсайдер рассказал, что талибы уже полностью контролируют аэропорт, а увлечение — "вопрос времени". По его словам, как только американские военные покинут аэропорт — "Талибана" должны дать сигнал и те установят собственный контроль. Официальные представители "Талибана" пока не прокомментировали эту информацию.

Напомним, лидеры Большой семерки G7 собрались 24 августа для обсуждения событий в Афганистане, которые безусловно влияют на весь мир. Об этом говорится в пресс-службе правительства Великобритании. К обсуждению присоединились Генеральные секретари ООН и НАТО. В сообщении говорится, что мировые лидеры обеспокоены ситуацией в Афганистане и призывают обеспечить безопасность афганских и граждан и иностранцев, а также соблюдать международное право. "Мы призываем придерживаться обязательств, предусмотренных международным правом в области прав человека, включая права женщин, девушек и групп меньшинств, а также соблюдать международное гуманитарное право при любых обстоятельствах. Афганский народ заслуживает достойной жизни, мира и безопасности, учитывая последние два десятилетия их политических, экономических и социальных достижений, в том числе женщин и девушек", — говорится в сообщении.

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