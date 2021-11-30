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"Талибан" соврал: куда исчезли бывшие сотрудники сил безопасности Афганистана

Талибы не сдержали соглашения по амнистии бывшим членам сил безопасности

сегодня, 17:03
Автор:

Карина Ожерельева
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Силы "Талибана" убили более 100 бывших сотрудников сил безопасности, приказав им зарегистрироваться, чтобы получить документы, якобы обеспечивающие безопасность, но на самом деле послужившие им смертным приговором. Об этом сообщает издание Fox News.

"Талибан" соврал: куда исчезли бывшие сотрудники сил безопасности Афганистана

Боевики Талибана стоят на страже у флага Талибана - Fox News

Международная организация, занимающаяся защитой прав человека, Human Rights Watch создала отчет на основе интервью с афганцами из четырех провинций по всей стране. Организация заявила, что опросил 40 человек лично и почти 30 по телефону. В отчете обвиняют талибов в том, что они не сдержали соглашение, когда они сказали, что эти лица не пострадают.

"Обещанная амнистия руководством "Талибана" не помешала местным командирам казнить бывших членов афганских сил безопасности, некоторые бесследно исчезли. Талибан обязан предотвратить дальнейшие убийства, привлечь виновных к ответственности", – сказала Патрисия Госсман, заместитель директора HRW по Азии.

25-страничный отчет демонстрирует мрачную картину жизни под властью "Талибана". Бывших сотрудников службы безопасности, которых обманом заставили подписать фальшивые документы о защите, часто задерживают несколько дней после регистрации. Их тела часто собирают либо члены семьи, либо люди в общинах, где они проживали. Пропавших без вести останавливали во время ночных рейдов. Семьям запрещено спрашивать об их местонахождении.

Представитель Талибана сказал Fox News, что отчет является односторонним. По его словам, несправедливо называть арест и наказание виновных "во всех преступлениях в стране нарушением прав человека".

Как сообщали ранее "Комментарии", состоялась первая официальная встреча США и "Талибана".


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Источник: https://www.foxnews.com/world/taliban-accused-of-using-trickery-to-locate-ex-security-force-members-to-kill-them
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