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Талибы запретили женщинам сниматься в драмах

Женщинам-журналистам и ведущим также приказали носить на экране платки

сегодня, 12:06
Автор:

Ольга Чародий
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Правительство Талибана ввело новые ограничения для женщин в Афганистане: на этот раз им запрещено сниматься в телевизионных драмах. Об этом сообщает международное информационное агентство BBC. Женщинам-журналистам и ведущим также приказали носить на экране платки, хотя в инструкциях не указано, какой тип покрытия им следует использовать. Боевики исламистской группы, взявшей под свой контроль после ухода войск США и союзников в середине августа, почти сразу указала девушкам и молодым женщинам оставаться дома. Во время предыдущего правления в 1990-х годах женщинам было запрещено образование и работу.

Талибы запретили женщинам сниматься в драмах

Талибы - фото из открытых источников

Страхи многих исполняются – ограничения, введенные талибами, становятся все более жесткими. Последний набор инструкций Талибана, изданный афганским телеканалам, содержит восемь новых правил. Самопровозглашенное правительство ввело запрет на фильмы, противоречащие принципам шариата или исламского права и афганским ценностям. Комедии и развлекательные шоу, оскорбляющие религию или считающиеся оскорбительными для афганцев, также запрещены. Талибы настаивают на том, что иностранные фильмы, пропагандирующие иностранные культурные ценности, не должны транслироваться.

Теперь журналисты опасаются, что из-за новых ограничений многие СМИ вынуждены будут закрыться.

Напомним, талибы запретили в Афганистане женщинам работать преподавателями в университете Кабула, а девушкам учиться там. Нового ректора университета в Кабуле Мухаммада Ашрафа Гайрата назначили недавно. Мухаммад Гайрат заявил, что временно запрещено девушкам учиться в заведении, а женщинам преподавать там дисциплины. По его словам, в кабинетах должны обустроить занавесы, за которыми будут сидеть девушки-студентки. Пока что руководство университета работает над нововведениями, которые позволят женщинам получать высшее образование. Поскольку в заведении нет достаточного количества женщин-преподавателей, чтобы они читали лекции студенткам, то администрация заведения будет решать как правильно согласно исламу организовать учебный процесс. Среди вариантов решения проблемы — привлечение технологий для обучения девушек. Кроме того, студенток обяжут носить хиджабы.




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Источник: https://www.bbc.com/news/world-asia-59368488
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