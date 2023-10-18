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Там беда: сколько граждан Украины сейчас не могут спасти из сектора Газа

Ситуация в секторе Газа ужасная, отметил посол Украины в Израиле

сегодня, 21:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Война на территории Израиля продолжается. Утром поступило сообщение о желании 298 украинских граждан эвакуироваться с территории сектора Газа, однако сейчас это невозможно. Об этом проинформировал украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук.

Там беда: сколько граждан Украины сейчас не могут спасти из сектора Газа

Эвакуация украинцев из сектора Газа (фото из открытых источников)

"Что касается Газы, то там, к сожалению, беда", – сказал он.


По оценкам украинского представительства на территории Палестинской автономии, там проживает около 500 состоящих на учете.

"Утром было 298 человек, желающих эвакуироваться, потому что там ужас, что происходит. Среди них двое раненых — один тяжелый", — продолжил украинский посол.

В эти дни многие беженцы находятся в помещении школы недалеко от пункта пропуска вблизи Египта.

"Он не открыт. Мы принимаем все возможные меры вместе с нашими иностранными партнерами, чтобы его открыть как можно скорее. Но здесь нашего желания мало, здесь нужно и содействие египетской стороны и согласие ХАМАСа — и это самое трудное, потому что с ХАМАСом мы переговоры ввести не собираемся. ", – проинформировал посол.

Корнийчук сообщил, что представители Египта проводят эти переговоры. Он отметил, что Израиль согласился на определенные уступки уже по отношению к жителям Газы — возобновили водоснабжение, возможно, электроэнергию, которую власти Израиля отключили сразу после совершения агрессии, достигнуто определенное согласие на доставку гуманитарных грузов с территории Египта.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Израиль отреагировал на удар по больнице в Секторе Газа . Пресссекретарь армии Израиля Даниэль Хагари дал пресс-конференцию по трагедии в Секторе Газы, где в больницу попала ракета и по предварительной информации убила более 500 человек. В своем выступлении Хагари приводит аргументы, что обвинения в сторону Израиля безосновательны.



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