logo

BTC/USD

72916

ETH/USD

2246.68

USD/UAH

43.46

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток Тайная помощь Пекина: разведка США узнала, как Си решил вступить в войну на Ближнем Востоке
commentss НОВОСТИ Все новости

Тайная помощь Пекина: разведка США узнала, как Си решил вступить в войну на Ближнем Востоке

Перемирие под угрозой: Вашингтон опасается, что Китай может изменить баланс сил, усилив оборону Тегерана

11 апреля 2026, 14:41
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Американская разведка допускает, что Китай может усилить военную поддержку Иран, передав системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с оценками спецслужб.

Тайная помощь Пекина: разведка США узнала, как Си решил вступить в войну на Ближнем Востоке

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

По их данным, речь идёт прежде всего о переносных зенитных ракетных комплексах, которые способны поражать низколетящие цели и уже применялись во время недавнего противостояния с США. Такие системы могут существенно осложнить действия авиации и изменить расстановку сил в регионе.

Источники не исключают, что поставки могут осуществляться через третьи страны, чтобы скрыть их происхождение. Кроме того, существует вероятность, что Тегеран использует период хрупкого перемирия для активного пополнения арсенала за счёт внешних партнёров.

В Пекине эти обвинения отвергают. Представитель китайского посольства в Вашингтоне заявил, что страна "никогда не поставляла оружие ни одной из сторон конфликта" и призвал США отказаться от "безосновательных обвинений".

Тем не менее, по оценкам американской стороны, Китай продолжает передавать Ирану технологии двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях. При этом возможные поставки ПВО Пекин может позиционировать как "оборонительную помощь", стараясь избежать прямой эскалации.

Эксперты отмечают: если информация подтвердится, это станет серьёзным вызовом для стабильности в регионе. Усиление иранской ПВО может не только изменить тактическую ситуацию, но и усложнить любые дальнейшие операции США и их союзников, поставив под угрозу и без того шаткое перемирие.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/2026/04/11/politics/us-intelligence-iran-china-weapons
Теги:

Новости

Все новости