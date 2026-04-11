Таємна допомога Пекіна: розвідка США дізналася, як Сі вирішив вступити у війну на Близькому Сході

Американська розвідка припускає, що Китай може посилити військову підтримку Ірану, передавши системи протиповітряної оборони. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела, знайомі з оцінками спецслужб.

За їхніми даними, йдеться насамперед про переносні зенітні ракетні комплекси, які здатні вражати цілі, що низько летять, і вже застосовувалися під час недавнього протистояння зі США. Такі системи можуть суттєво ускладнити дії авіації та змінити розстановку сил у регіоні.

Джерела не виключають, що постачання можуть здійснюватися через треті країни, щоб приховати їхнє походження. Крім того, існує ймовірність, що Тегеран використовує період тендітного перемир'я для активного поповнення арсеналу за рахунок зовнішніх партнерів.

У Пекіні ці звинувачення відкидають. Представник китайського посольства у Вашингтоні заявив, що країна "ніколи не постачала зброю жодній із сторін конфлікту" і закликав США відмовитися від "безпідставних звинувачень".

Проте, за оцінками американської сторони, Китай продовжує передавати Ірану технології подвійного призначення, які можуть використовуватись у військових цілях. При цьому можливе постачання ППО Пекін може позиціонувати як "оборонну допомогу", намагаючись уникнути прямої ескалації.

Експерти зазначають: якщо інформація підтвердиться, це стане серйозним викликом стабільності в регіоні. Посилення іранської ППО може не лише змінити тактичну ситуацію, а й ускладнити будь-які подальші операції США та їхніх союзників, поставивши під загрозу і так хитке перемир'я.

