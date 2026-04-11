logo

BTC/USD

72750

ETH/USD

2233.87

USD/UAH

43.46

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток Заканчивается терпение: как Трамп пригрозил решить блокаду Ормузского пролива
commentss НОВОСТИ Все новости

Заканчивается терпение: как Трамп пригрозил решить блокаду Ормузского пролива

Вашингтон делает ставку на переговоры в Пакистане, но даёт понять: ядерный вопрос Ирана важнее и уступок не будет

11 апреля 2026, 07:56
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив вскоре может быть вновь открыт, даже, если Иран не пойдёт на сотрудничество. По его словам, США готовы добиться этого "так или иначе", подчеркнув жёсткую позицию Вашингтона на фоне обострения в регионе.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Заявление прозвучало на базе Эндрюс, где Трамп отметил: восстановление судоходства через стратегический маршрут может произойти "довольно быстро". При этом он не исключил силовых или альтернативных сценариев, если дипломатия не даст результата.

Ключевой темой возможного соглашения с Тегераном, по словам американского лидера, остаётся ядерная программа. 

"Никакого ядерного оружия – это 99% сделки", — подчеркнул он, фактически обозначив главный ультиматум США.

Вопрос Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти, Трамп назвал вторичным. 

По его мнению, его разблокирование станет "автоматическим следствием" более широких договорённостей.

Тем временем в Пакистан направилась американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнс. Именно там ожидаются переговоры с иранской стороной. Трамп признал, что миссия будет непростой, пожелав Вэнсу удачи.

На фоне переговоров президент США резко раскритиковал позицию Тегерана, заявив, что у него "нет сильных козырей", кроме краткосрочного давления через блокировку пролива. 

В Вашингтоне дают понять: окно для компромисса ограничено, а ставка – на стратегическую безопасность и контроль над ядерными амбициями Ирана.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Дональд Трамп сделал заявление, в котором требует от Ирана прекратить взимать плату с танкеров за проход через Ормузский пролив. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление президент США разместил в своей соцсети Truth Social.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.cnn.com/2026/04/10/world/live-news/iran-war-trump-us-ceasefire?post-id=cmntf0vo800003b6rq3v52uih
Теги:

Новости

Все новости