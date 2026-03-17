Технологии РФ в руках боевиков: проиранские силы запустили «невидимый» дрон над американским посольством

В сети появились кадры полета беспилотника над территорией дипломатического представительства США в Багдаде. Видеозапись обнародовала одна из действующих в Ираке проиранских вооруженных группировок.

Особенностью этого инцидента является использование FPV-дрона на оптоволокне. Такая технология делает аппарат устойчивым к радиоэлектронной борьбе (РЭБ), поскольку сигнал передается через тонкую проволоку, а не через радиоэфир. На обнародованном видео отчетливо виден периметр посольства с высоты птичьего полета.

Военные аналитики указывают на очевидное происхождение этих методов разведки. В частности, отмечается: "и технологию, и тактику применения дронов иранские силы получили от россиян".

Ранее подобные технические решения активно применялись российскими оккупационными войсками на поле боя в Украине для обхода систем РЭС. Теперь эти технологические новинки все чаще появляются на вооружении проиранских сил на Ближнем Востоке, создавая новые вызовы для безопасности американских объектов в регионе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 13 марта 2026 года на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и атак иранских дронов на американские базы президент США Дональд Трамп сделал резонансное заявление по военному сотрудничеству с Киевом. Несмотря на то, что Украина уже отправила своих специалистов и дроны-перехватчики в Иорданию, Трамп публично продемонстрировал скептическое отношение к дальнейшему расширению такой помощи.