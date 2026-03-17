Технології РФ у руках бойовиків: проіранські сили запустили «невидимий» дрон над американським посольством

У мережі з’явилися кадри польоту безпілотника над територією дипломатичного представництва США в Багдаді. Відеозапис оприлюднило одне з проіранських збройних угруповань, що діють в Іраку.

Особливістю цього інциденту є використання FPV-дрона на оптоволокні. Така технологія робить апарат стійким до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), оскільки сигнал передається через тонкий дріт, а не через радіоефір. На оприлюдненому відео чітко видно периметр посольства з висоти пташиного польоту.

Військові аналітики вказують на очевидне походження цих методів ведення розвідки. Зокрема, зазначається: "і технологію, і тактику застосування дронів іранські сили отримали від росіян".

Раніше подібні технічні рішення активно застосовувалися російськими окупаційними військами на полі бою в Україні для обходу систем РЕБ. Тепер ці "технологічні новинки" дедалі частіше з’являються на озброєнні проіранських сил на Близькому Сході, створюючи нові виклики для безпеки американських об’єктів у регіоні.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 13 березня 2026 року на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та атак іранських дронів на американські бази, президент США Дональд Трамп зробив резонансну заяву щодо військової співпраці з Києвом. Попри те, що Україна вже відправила своїх фахівців та дрони-перехоплювачі до Йорданії, Трамп публічно продемонстрував скептичне ставлення до подальшого розширення такої допомоги.