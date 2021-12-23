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Террорист-смертник был убит у паспортного стола в Афганистане: есть пострадавшие

Несколько человек получили ранения

23 декабря 2021, 16:41
Автор:

Карина Ожерельева
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Террорист-смертник был убит у ворот паспортного стола в столице Афганистана Кабуле в четверг, 23 декабря, а несколько человек получили ранения, по неподтвержденным данным. Такое заявление сделал спикер правительства. Об этом сообщает Reuters.

Террорист-смертник был убит у паспортного стола в Афганистане: есть пострадавшие

Бійці "Талібану" - фото з відкритих джерел

Представитель министерства внутренних дел Афганистана сообщил, что нападавший был застрелен при попытке проникнуть в помещение паспортного стола.

Один из членов движения "Талибан", который был свидетелем, сообщил Reuters, что несколько человек получили ранения, а здание и улицы в этом районе закрыли силы безопасности "Талибана".

Большие толпы афганцев толпились у паспортного стола в попытке получить проездные документы в последние дни после того, как служба была возобновлена после нескольких недель приостановки.

Чиновники сказали, что четверг является особенным днем, когда чиновники "Талибана" приходят к паспортному столу, чтобы оформить проездные документы.

Как сообщали ранее "Комментарии", Соединенные Штаты официально освободили чиновников США и ООН, ведущих бизнес с "Талибаном", от санкций США, чтобы попытаться поддерживать поток помощи в Афганистан, поскольку государство все глубже погружается в гуманитарный кризис. В среду Министерство финансов выдало три генеральных лицензии, направленные на ослабление потоков гуманитарной помощи в Афганистан. Две из лицензий позволяют официальным лицам США и некоторым международным организациям, таким как Организация Объединенных Наций, участвовать в операциях с участием "Талибана" или сети Хаккани для официальных операций. Третья лицензия предоставляет неправительственным организациям (НПО) защиту от санкций США против талибов и сети Хаккани за работу над определенной деятельностью, включая гуманитарные проекты.


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Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/explosion-heard-close-passport-office-kabul-afghan-media-2021-12-23/
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