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Толчки почувствовали в радиусе 500 км: в Афганистане около тысячи человек погибли от землетрясения (ВИДЕО)

Толчки почувствовали в радиусе 500 км в разных уголках Афганистана, а также в Пакистане и Индии.

сегодня, 17:45
Автор:

Лиля Воробьева
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От мощного землетрясения, произошедшего на востоке Афганистана, погибли около 1 тысячи человек, еще полторы тысячи жителей получили ранения. Об этом сообщает Reuters , ссылаясь на информацию местного чиновника в провинции Пактика Мохаммеда Амина Хозейфа, The Times со ссылкой на данные Талибана.

Толчки почувствовали в радиусе 500 км: в Афганистане около тысячи человек погибли от землетрясения (ВИДЕО)

На востоке Афганистана погибли не менее 1 тысячи человек и еще полторы тысячи ранены (фото из открытых источников)

Известно, что эпицентр землетрясения находился в 45 километрах от города Хост, на юго-востоке Афганистана. Сила толчков была 5.9 баллов по шкале Рихтера.  

От землетрясения больше всего пострадала провинция Пактика. Там зафиксировали больше всего жертв и раненых людей. Есть также информация о погибших в провинциях Нангархаре и Хосте.

В правительстве Талиба официально подтвердили о 920 жертвах в окрестностях города Хост.

Подземные толчки были очень сильными, потому что их почувствовали в разных уголках страны, а также в Индии и Пакистане. В радиусе 500 км.

В пострадавших провинциях местные руководители просят помощи у центральных властей. По их информации, под завалами разрушенных домов находятся сотни пострадавших, которые могут погибнуть, если на место вовремя не прибудут спасатели и медики. Пока известно, что днем в Пактику прибыли только несколько спасательных вертолетов, которые отправил Талибан.

Это землетрясение уже назвали самым разрушительным и смертоносным за последние два десятилетия в регионе. Талибан уже обратился в международные гуманитарные организации с просьбой помочь пострадавшим людям от землетрясения.

После того как американские военные покинули страну в августе 2021 года, международные гуманитарные организации практически не помогают стране.

  Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что талибы говорят с коллективным Западом .




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Источник: https://www.reuters.com/business/environment/afghanistan-earthquake-death-toll-hits-1000-provincial-official-2022-06-22/?taid=62b3138336f17e0001eecb73&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
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