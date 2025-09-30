Трамп анонсировал новый план мира: кто с ним не согласен

Дональд Трамп представил новый план прекращения войны в секторе Газа, который уже получил поддержку по всему миру. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил в Белом доме, что принимает условия Трампа. Германия выразила надежду на успех инициативы. Мусульманские страны, включая Саудовскую Аравию, Турцию и Египет, также публично приветствовали шаг США , передает BILD .

Трамп анонсировал новый план мира в секторе Газа: ХАМАС с ним не согласен

По плану, ХАМАС должен сложить оружие, отпустить израильских заложников, а сектор Газа ждут демилитаризация и восстановление. Боевикам в таком случае предлагается амнистия и возможность покинуть сектор.

Однако ХАМАС пока реагирует резко. Представитель группировки заявил, что "она не получила копию американского плана", добавив, что "оружие сопротивления" они сложат только после создания палестинского государства.

Если же ХАМАС откажется, предусмотрен жесткий вариант: в освободившиеся районы Газа войдут международные силы при поддержке США и арабских стран. Нетаньяху подчеркнул, что если заложники не будут освобождены, то Израиль продолжит военные действия.

В секторе Газа тем временем усиливается давление на ХАМАС — израильская армия ведет штурм самого Газа, последнего оплота боевиков.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 21 сентября Канада, Австралия и Великобритания официально признали Палестинское государство. Этот шаг стал переломным моментом в международных дебатах по поводу ближневосточного конфликта и вызвал острую реакцию израильских властей.