Трамп анонсував новий план миру: хто з ним не згоден

Дональд Трамп представив новий план припинення війни у ​​секторі Газа, який уже отримав підтримку у всьому світі. Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив у Білому домі, що приймає умови Трампа. Німеччина висловила сподівання на успіх ініціативи. Мусульманські країни, включаючи Саудівську Аравію, Туреччину та Єгипет, також публічно вітали крок США, передає BILD.

Трамп анонсував новий план миру у секторі Газа: ХАМАС з ним не згоден

За планом, ХАМАС має скласти зброю, відпустити ізраїльських заручників, а на сектор Газа чекають демілітаризація та відновлення. Бойовикам у такому разі пропонується амністія та можливість покинути сектор.

Однак ХАМАС поки що реагує різко. Представник угруповання заявив, що "вона не отримала копію американського плану", додавши, що "зброю опору" вони складуть лише після створення палестинської держави.

Якщо ж ХАМАС відмовиться, передбачено жорсткий варіант: до звільнених районів Гази увійдуть міжнародні сили за підтримки США та арабських країн. Нетаньяху підкреслив, що якщо заручників не буде звільнено, то Ізраїль продовжить військові дії.

У секторі Газа тим часом посилюється тиск на ХАМАС — ізраїльська армія веде штурм самого міста Газа, останнього оплоту бойовиків.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 21 вересня Канада, Австралія та Велика Британія офіційно визнали Палестинську державу. Цей крок став переломним моментом у міжнародних дебатах щодо близькосхідного конфлікту й викликав гостру реакцію ізраїльської влади.