Трамп будет вне себя: что заявляет разведка США о крахе власти в Иране

Американская разведка не видит признаков скорого падения власти в Иране, несмотря на почти две недели интенсивных ударов со стороны США и Израиля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с оценками американских спецслужб.

Иран. Фото: из открытых источников

По данным собеседников агентства, несколько разведывательных отчетов пришли к одинаковому выводу: иранское руководство по-прежнему удерживает контроль над ситуацией, а угрозы быстрого краха режима пока нет. Последний анализ был подготовлен всего несколько дней назад и подтверждает, что власть в стране остается стабильной даже после масштабной военной кампании.

Ключевым событием стало убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в первый день ударов – 28 февраля. Однако, как отмечают источники, духовно-политическая система страны быстро адаптировалась. Ассамблея экспертов, влиятельный орган шиитского духовенства, провозгласила новым верховным лидером сына погибшего аятоллы – Моджтабу Хаменеи.

Серьезным фактором стабильности остается и Корпус стражей исламской революции. Эта структура контролирует значительную часть экономики и силовых органов страны и продолжает удерживать ключевые позиции в государстве.

Ранее президент США Дональд Трамп намекал, что крупнейшая американская военная операция со времен войны в Ираке 2003 года может завершиться уже в ближайшее время. Однако аналитики предупреждают, что добиться политического результата будет сложно, если жесткая система власти в Тегеране сохранится.

По словам источников, в Израиле также признают, что военная кампания не гарантирует падения режима. Одним из возможных сценариев давления на Тегеран рассматривалось использование курдских вооруженных формирований внутри Ирана.

Представители курдской партии "Комала" заявляли о готовности тысяч добровольцев выступить против правительства. Однако американская разведка считает, что у этих группировок недостаточно бойцов и тяжелого вооружения для серьезного противостояния иранским силовым структурам.

Источники также сообщили, что курдские организации обращались к США с просьбой предоставить оружие и бронетехнику, однако пока не получили поддержки. Эксперты полагают, что реальное свержение власти в Иране могло бы потребовать масштабной наземной операции. При этом администрация Трампа официально не исключает возможность ввода американских войск, хотя окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

