Трамп буде у нестямі: що заявляє розвідка США про крах влади в Ірані

Американська розвідка не бачить ознак швидкого падіння влади в Ірані, незважаючи на майже два тижні інтенсивних ударів із боку США та Ізраїлю. Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела, знайомі з оцінками американських спецслужб.

Іран. Фото: з відкритих джерел

За даними співрозмовників агентства, кілька розвідувальних звітів дійшли однакового висновку: іранське керівництво, як і раніше, утримує контроль над ситуацією, а загрози швидкого краху режиму поки що немає. Останній аналіз було підготовлено лише кілька днів тому і підтверджує, що влада в країні залишається стабільною навіть після масштабної військової кампанії.

Ключовою подією стало вбивство верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї першого дня ударів – 28 лютого. Проте, як зазначають джерела, духовно-політична система країни швидко адаптувалася. Асамблея експертів, впливовий орган духовенства шиїта, проголосила новим верховним лідером сина загиблого аятоли – Моджтабу Хаменеї.

Серйозним чинником стабільності залишається і Корпус вартових ісламської революції. Ця структура контролює значну частину економіки та силових органів країни та продовжує утримувати ключові позиції в державі.

Раніше президент США Дональд Трамп натякав, що найбільша американська військова операція з часів війни в Іраку 2003 може завершитися вже найближчим часом. Однак аналітики попереджають, що досягти політичного результату буде складно, якщо жорстка система влади в Тегерані збережеться.

За словами джерел, в Ізраїлі також визнають, що військова кампанія не гарантує падіння режиму. Одним із можливих сценаріїв тиску на Тегеран розглядалося використання курдських збройних формувань усередині Ірану.

Представники курдської партії "Комала" заявляли про готовність тисяч добровольців виступити проти уряду. Проте американська розвідка вважає, що у цих угруповань недостатньо бійців та важкого озброєння для серйозного протистояння іранським силовим структурам.

Джерела також повідомили, що курдські організації зверталися до США з проханням надати зброю та бронетехніку, проте поки що не отримали підтримки. Експерти вважають, що реальне повалення влади в Ірані могло б вимагати масштабної наземної операції. При цьому адміністрація Трампа офіційно не виключає можливості введення американських військ, хоча остаточного рішення з цього питання поки що не ухвалено.

