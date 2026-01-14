Трамп готов атаковать Иран: СМИ назвали вероятную дату удара

Соединенные Штаты могут перейти к силовому сценарию против Ирана уже в ближайшие сутки.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В дипломатических кругах растет убеждение, что Вашингтон всерьез рассматривает вариант военного вмешательства в ближайшие 24 часа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники среди европейских чиновников.

Отдельно израильский представитель заявил агентству, что Дональд Трамп, вероятно, уже принял принципиальное решение по применению силы, хотя окончательные параметры операции масштабы и точное время еще могут уточняться.

По информации издания, Трампу и его администрации уже передали список из 50 военных целей.

Эти сообщения появились на фоне вывода американского персонала из крупнейшей военной базы США на Ближнем Востоке. Подобные действия предшествовали ракетному удару в прошлом году. Такие шаги расцениваются как предварительные мероприятия на случай резкой эскалации.

Ранее Трамп неоднократно заявлял о готовности поддержать протестное движение в Иране, где количество погибших, по разным оценкам, уже достигает тысяч. В ответ власти Ирана предупредили, что в случае атаки нанесут удары по американским и израильским объектам в регионе. Потенциальными целями называют военную инфраструктуру в Катаре, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и ряде других стран.

Как сообщал портал "Комментарии", в Иране количество погибших при подавлении массовых антиправительственных выступлений может достигать уже около 12 тысяч человек. Протесты продолжаются более двух недель, а власти пытаются скрыть реальные масштабы кровавых репрессий. Об этом сообщает Iran International. Агентство отмечает, что государство намеренно блокирует любую информацию о массовых гражданских убийствах.