Трамп готовий атакувати Іран: ЗМІ назвали ймовірну дату удару

Сполучені Штати можуть перейти до силового сценарію проти Ірану вже найближчої доби.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

У дипломатичних колах зростає переконання, що Вашингтон серйозно розглядає варіант військового втручання у найближчі 24 години. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела серед європейських посадовців.

Окремо ізраїльський представник заявив агентству, що Дональд Трамп, ймовірно, вже ухвалив принципове рішення щодо застосування сили, хоча остаточні параметри операції — масштаби та точний час — ще можуть уточнюватися.

За інформацією видання, Трампу та його адміністрації вже передали список із 50 військових цілей.

Ці повідомлення з’явилися на тлі виведення американського персоналу з найбільшої військової бази США на Близькому Сході. Подібні дії передували ракетному удару торік. Такі кроки розцінюються як підготовчі заходи на випадок різкої ескалації.

Раніше Трамп неодноразово заявляв про готовність підтримати протестний рух в Ірані, де кількість загиблих, за різними оцінками, вже сягає тисяч. У відповідь влада Ірану попередила, що у разі атаки завдасть ударів по американських і ізраїльських об’єктах у регіоні. Потенційними цілями називають військову інфраструктуру в Катарі, Саудівській Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратах, Туреччині та низці інших країн.

Як повідомляв портал "Коментарі", в Ірані кількість загиблих під час придушення масових антиурядових виступів може сягати вже близько 12 тисяч осіб. Протести тривають понад два тижні, а влада намагається приховати реальні масштаби кривавих репресій. Про це повідомляє Iran International. Агенція наголошує, що держава навмисно блокує будь-яку інформацію про масові вбивства цивільних.