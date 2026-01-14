logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.12

EUR/UAH

50.26

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Близький Схід Трамп готовий атакувати Іран: ЗМІ назвали ймовірну дату удару
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп готовий атакувати Іран: ЗМІ назвали ймовірну дату удару

За даними ЗМІ, Дональду Трампу та його адміністрації вже передали список із 50 військових цілей Ірану

14 січня 2026, 19:03
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Сполучені Штати можуть перейти до силового сценарію проти Ірану вже найближчої доби. 

Трамп готовий атакувати Іран: ЗМІ назвали ймовірну дату удару

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

У дипломатичних колах зростає переконання, що Вашингтон серйозно розглядає варіант військового втручання у найближчі 24 години. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела серед європейських посадовців. 

Окремо ізраїльський представник заявив агентству, що Дональд Трамп, ймовірно, вже ухвалив принципове рішення щодо застосування сили, хоча остаточні параметри операції — масштаби та точний час — ще можуть уточнюватися.

За інформацією видання, Трампу та його адміністрації вже передали список із 50 військових цілей.

Ці повідомлення з’явилися на тлі виведення американського персоналу з найбільшої військової бази США на Близькому Сході. Подібні дії передували ракетному удару торік. Такі кроки розцінюються як підготовчі заходи на випадок різкої ескалації.

Раніше Трамп неодноразово заявляв про готовність підтримати протестний рух в Ірані, де кількість загиблих, за різними оцінками, вже сягає тисяч. У відповідь влада Ірану попередила, що у разі атаки завдасть ударів по американських і ізраїльських об’єктах у регіоні. Потенційними цілями називають військову інфраструктуру в Катарі, Саудівській Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратах, Туреччині та низці інших країн.

Як повідомляв портал "Коментарі", в Ірані кількість загиблих під час придушення масових антиурядових виступів може сягати вже близько 12 тисяч осіб. Протести тривають понад два тижні, а влада намагається приховати реальні масштаби кривавих репресій. Про це повідомляє Iran International. Агенція наголошує, що держава навмисно блокує будь-яку інформацію про масові вбивства цивільних.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.reuters.com/world/china/death-toll-iran-approaches-2600-rights-group-reports-2026-01-14/
Теги:

Новини

Всі новини