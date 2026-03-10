Трамп готов пойти на радикальный шаг, если новый лидер Ирана не пойдет на уступки США

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп сообщил своим помощникам, что поддержит убийство нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, сына покойного Али Хаменеи, если тот не пойдет на уступки США, в частности, не остановит ядерную программу страны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет газета "The Wall Street Journal", журналисты которой общались с несколькими действующими и бывшими американскими чиновниками.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
В публикации говорится, что сейчас в администрации Трампа считают Хаменеи-младшего человеком, который продолжит "жесткую линию" отца и не ожидают, что тот попытается искать компромиссы.
Собеседники газеты также добавили, что выполнение возможной операции по ликвидации нового лидера Ирана, вероятно, поручат Израилю.
Читайте также на портале "Комментарии" — в окружении президента США Дональда Трампа усиливаются призывы разработать стратегию выхода из войны против Ирана. По данным The Wall Street Journal, ряд советников Белого дома обеспокоены экономическими и политическими последствиями затяжного конфликта, особенно на фоне резких колебаний цен на нефть.
В понедельник Трамп заявил журналистам, что военная операция "в основном достигла своих целей" и может завершиться "очень скоро". При этом конкретные сроки окончания кампании он не назвал. Источники в администрации отмечают, что быстро выйти из конфликта будет сложно: Тегеран продолжает атаки в регионе, а Израиль не намерен прекращать удары по иранским объектам.
По словам собеседников издания, президент вряд ли согласится остановить военные действия, пока не сможет объявить о "убедительной победе" США, особенно учитывая военное превосходство Вашингтона. В то же время некоторые люди из его окружения говорят, что Трамп был удивлён тем, что Иран не идёт на капитуляцию, несмотря на совместную операцию США и Израиля.