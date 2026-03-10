Трамп готовий піти на радикальний крок, якщо новий лідер Ірану не піде на поступки США

Президент США Дональд Трамп повідомив своїм помічникам, що підтримає вбивство нового верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї, сина покійного Алі Хаменеї, якщо той не піде на поступки США, зокрема не зупинить ядерну програму країни. Як передає портал "Коментарі", про це пише газета "The Wall Street Journal", журналісти якої спілкувалися з кількома чинними та колишніми американськими чиновниками.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

У публікації йдеться, що зараз в адміністрації Трампа вважають Хаменеї-молодшого людиною, яка продовжить "жорстку лінію" батька і не очікують, що той спробує шукати компроміси.

Співрозмовники газети також додали, що виконання можливої операції з ліквідації нового лідера Ірану, ймовірно, доручать Ізраїлю.

У понеділок Трамп заявив журналістам, що військова операція "в основному досягла своєї мети" і може завершитися "дуже скоро". При цьому конкретних термінів закінчення кампанії він не назвав. Джерела в адміністрації зазначають, що швидко вийти з конфлікту буде складно: Тегеран продовжує атаки в регіоні, а Ізраїль не має наміру припиняти удари по іранських об'єктах.

За словами співрозмовників видання, президент навряд чи погодиться зупинити військові дії, поки не зможе оголосити про "переконливу перемогу" США, особливо з огляду на військову перевагу Вашингтона. Водночас, деякі люди з його оточення кажуть, що Трамп був здивований тим, що Іран не йде на капітуляцію, незважаючи на спільну операцію США та Ізраїлю.



