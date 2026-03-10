logo

Так больше продолжаться не может: что окружение Трампа срочно требует от Трампа
НОВОСТИ

Так больше продолжаться не может: что окружение Трампа срочно требует от Трампа

Рост цен на нефть, падение поддержки американцев и тревога республиканцев заставляют окружение президента США искать стратегию завершения конфликта

10 марта 2026, 07:07
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В окружении президента США Дональда Трампа усиливаются призывы разработать стратегию выхода из войны против Ирана. По данным The Wall Street Journal, ряд советников Белого дома обеспокоены экономическими и политическими последствиями затяжного конфликта, особенно на фоне резких колебаний цен на нефть.

Так больше продолжаться не может: что окружение Трампа срочно требует от Трампа

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В понедельник Трамп заявил журналистам, что военная операция "в основном достигла своих целей" и может завершиться "очень скоро". При этом конкретные сроки окончания кампании он не назвал. Источники в администрации отмечают, что быстро выйти из конфликта будет сложно: Тегеран продолжает атаки в регионе, а Израиль не намерен прекращать удары по иранским объектам.

По словам собеседников издания, президент вряд ли согласится остановить военные действия, пока не сможет объявить о "убедительной победе" США, особенно учитывая военное превосходство Вашингтона. В то же время некоторые люди из его окружения говорят, что Трамп был удивлён тем, что Иран не идёт на капитуляцию, несмотря на совместную операцию США и Израиля.

Последние заявления президента также вызвали путаницу. Ранее он требовал "безоговорочной капитуляции" Тегерана и не исключал отправку американских сухопутных войск. Однако в интервью The New York Times Трамп утверждал, что пока далёк от такого решения.

Дополнительную тревогу в администрации вызвал скачок цен на нефть выше 100 долларов за баррель, что может ударить по экономике и рейтингу власти. Советники также предупредили президента о результатах опросов, показывающих, что большинство американцев выступают против войны.

На этом фоне команда Трампа обсуждает более активную информационную стратегию, которая должна убедить общественность в необходимости операции – особенно в условиях роста цен на бензин и приближения промежуточных выборов в Конгресс США.

Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп сделал новое заявление о сроках завершения войны в Иране.




Источник: https://www.wsj.com/world/middle-east/trump-advisers-urge-him-to-find-iran-exit-ramp-fearing-political-backlash-562fef1e?mod=WSJ_home_mediumtopper_pos_1
