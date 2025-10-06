Трамп говорит об "очень позитивных переговорах" для прекращения войны: детали

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В последнее время президент США более активно включился в решение вопроса оп прекращении войны на Ближнем Востоке. Так американский лидер заявил, что на выходных между ХАМАС и арабскими и мусульманскими партнерами состоялись "очень позитивные переговоры", направленные на освобождение заложников, прекращение войны в Газе и достижение "мира на Ближнем Востоке". Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
При этом неясно, что Дональд Трамп имеет в виду под "первым этапом" и имеет ли он в виду, что освобождение заложников начнется на этой неделе, пишет The Times of Israel.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на выходных, что надеется на освобождение заложников во время праздника Sukkot, который начинается в понедельник вечером и длится неделю, а сразу после него 7 октября наступает празднование годовщины нападения ХАМАС на Израиль.
Праздник Симхат Тора, который отмечает годовщину нападения Хамаса 7 октября по еврейскому календарю.
Читайте также на портале "Комментарии" — Нетаньяху готовит полную оккупацию Газа: что известно.