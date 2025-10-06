logo

Трамп говорит об "очень позитивных переговорах" для прекращения войны: детали

Президент США Трамп уверяет, что мир стал еще ближе к прекращению войны в Газе

6 октября 2025, 06:54
Кравцев Сергей

В последнее время президент США более активно включился в решение вопроса оп прекращении войны на Ближнем Востоке. Так американский лидер заявил, что на выходных между ХАМАС и арабскими и мусульманскими партнерами состоялись "очень позитивные переговоры", направленные на освобождение заложников, прекращение войны в Газе и достижение "мира на Ближнем Востоке". Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп говорит об "очень позитивных переговорах" для прекращения войны: детали

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Эти переговоры были очень успешными и продвигаются быстро", – отмечает Трамп, добавляя, что "технические команды" снова встретятся в понедельник в Египте, чтобы "проработать и уточнить окончательные детали", – отметил президент США.

"Мне сказали, что первый этап должен быть завершен на этой неделе, и я прошу всех ДЕЙСТВОВАТЬ БЫСТРО", – отметил Трамп.

При этом неясно, что Дональд Трамп имеет в виду под "первым этапом" и имеет ли он в виду, что освобождение заложников начнется на этой неделе, пишет The Times of Israel.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на выходных, что надеется на освобождение заложников во время праздника Sukkot, который начинается в понедельник вечером и длится неделю, а сразу после него 7 октября наступает празднование годовщины нападения ХАМАС на Израиль.

Праздник Симхат Тора, который отмечает годовщину нападения Хамаса 7 октября по еврейскому календарю.

"Я продолжаю следить за этим многовековым "конфликтом". ВРЕМЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ ФАКТОРОМ, ИНАЧЕ НАСТУПИТ МАССОВОЕ КРОВОПРОЛИТИЕ — ТО, ЧЕГО НИКТО НЕ ХОЧЕТ ВИДЕТЬ!", – отметил Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — Нетаньяху готовит полную оккупацию Газа: что известно.




Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115323790604734426
