Трамп говорить про "дуже позитивні переговори" для припинення війни: деталі

Останнім часом президент США більш активно включився у вирішення питання про припинення війни на Близькому Сході. Так американський лідер заявив, що на вихідних між ХАМАС та арабськими та мусульманськими партнерами відбулися "дуже позитивні переговори", спрямовані на звільнення заручників, припинення війни в Газі та досягнення "миру на Близькому Сході". Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Ці переговори були дуже успішними і просуваються швидко", – зазначає Трамп, додаючи, що "технічні команди" знову зустрінуться в понеділок в Єгипті, щоб "опрацювати та уточнити остаточні деталі", — зазначив президент США.

"Мені сказали, що перший етап має бути завершений цього тижня, і я прошу всіх ДІЯТИ ШВИДКО", — зазначив Трамп.

При цьому незрозуміло, що Дональд Трамп має на увазі під "першим етапом" і чи має на увазі, що звільнення заручників розпочнеться цього тижня, пише The Times of Israel.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив у вихідні, що сподівається на звільнення заручників під час свята Sukkot, яке починається в понеділок увечері і триває тиждень, а відразу після нього 7 жовтня настає святкування річниці нападу ХАМАС на Ізраїль.

Свято Сімхат Тора, яке відзначає річницю нападу Хамаса 7 жовтня за єврейським календарем.

"Я продовжую стежити за цим багатовіковим "конфліктом". ЧАС Є ВАЖЛИВИМ ЧИННИКОМ, ІНАКШЕ НАСТАНЕ МАСОВЕ КРОВОПРОЛИТТЯ — ТЕ, ЧОГО НІХТО НЕ ХОЧЕ БАЧИТИ!", – зазначив Трамп.

