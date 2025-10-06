Трамп говорить про "дуже позитивні переговори" для припинення війни: деталі

Рубрики
Кравцев Сергей
Останнім часом президент США більш активно включився у вирішення питання про припинення війни на Близькому Сході. Так американський лідер заявив, що на вихідних між ХАМАС та арабськими та мусульманськими партнерами відбулися "дуже позитивні переговори", спрямовані на звільнення заручників, припинення війни в Газі та досягнення "миру на Близькому Сході". Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
При цьому незрозуміло, що Дональд Трамп має на увазі під "першим етапом" і чи має на увазі, що звільнення заручників розпочнеться цього тижня, пише The Times of Israel.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив у вихідні, що сподівається на звільнення заручників під час свята Sukkot, яке починається в понеділок увечері і триває тиждень, а відразу після нього 7 жовтня настає святкування річниці нападу ХАМАС на Ізраїль.
Свято Сімхат Тора, яке відзначає річницю нападу Хамаса 7 жовтня за єврейським календарем.
