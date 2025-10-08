Трамп может получить лавры миротворца: готовится решение от которого выиграет Украина

Остановка войны в секторе Газа создаст благоприятные условия для усиления влияния президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке, а значит, потенциально даст ему возможность договариваться о влиянии на мировые цены на нефть. Такое мнение высказал политический эксперт Сергей Таран.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Политолог говорит, что до сих пор Дональд Трамп даже если бы захотел, не смог бы договориться ни с саудитами, ни другим и поставщиками энергоносителей на мировой рынок, потому что с Вашингтоном никто на Ближнем Востоке не хочет даже говорить – пока США, в отличие от многих стран, даже на Западе поддерживают Израиль. Но если война в Газе завершится, можно начинать договариваться с чистого листа.

"Конечно, остановка войны в Газе сосредоточит большее внимание на войне в Украине. Ведь сейчас многие политики и значительная часть небезразличного мирового сообщества заботятся именно о спасении Палестины", – отметил Сергей Таран.

Он продолжает, поэтому завершение войны в Газе не только важно по гуманитарным соображениям, но и в прямых стратегических интересах Украины.

"Кстати, осмелюсь предположить, что в случае прекращения войны в Израиле очень скоро состоятся выборы, и повестка дня там резко сместится. Большой вопрос – сможет ли Нетаньяху после всего произошедшего в последние годы сохранить власть", – констатировал эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп представил новый план прекращения войны в секторе Газа, который уже получил поддержку во всем мире. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил в Белом доме, что принимает условия Трампа. Германия выразила надежду на успех инициативы. Мусульманские страны, включая Саудовскую Аравию, Турцию и Египет также публично приветствовали шаг США, передает BILD.

По плану, ХАМАС должно сложить оружие, отпустить израильских заложников, а сектор Газа ждут демилитаризация и восстановление. Боевикам в таком случае предлагается амнистия и возможность покинуть сектор.

Однако ХАМАС пока реагирует резко. Представитель группировки заявил, что "она не получила копию американского плана", добавив, что "оружие сопротивления" они составят только после создания палестинского государства.



