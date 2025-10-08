Трамп таки може отримати лаври миротворця: готується рішення від якого виграє Україна

Зупинка війни у секторі Гази створить сприятливі умови для посилення впливу президента США Дональда Трампа на Близькому Сході, а отже потенційно дасть йому можливість домовлятися про вплив на світові ціни на нафту. Таку думку висловив політичний експерт Сергій Таран.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Політолог говорить, що досі Дональд Трамп навіть якби захотів, не зміг би домовитися ні з саудитами, ні іншим и постачальниками енергоносіїв на світовий ринок, бо із Вашингтоном ніхто на Близькому сході не хоче навіть говорити – допоки США, на відміну від багатьох країн навіть на Заході підтримують Ізраїль у його війні. Але, якщо війна у Газі завершиться, можна починати домовлятися з чистого аркуша.

"Звісно, що зупинка війни в Газі зосередить більшу увагу на війні в Україні. Адже зараз чимало політиків та значна частина небайдужої світової спільноти опікується саме порятунком Палестини", – зазначив Сергій Таран.

Він продовжує, тому завершення війни у Газі не лише важливо з гуманітарних міркувань, а і в прямих стратегічних інтересах України.

"До речі, наважусь припустити, що у разі припинення війни в Ізраїлі дуже скоро відбудуться вибори, і порядок денний там різко зміститься. Велике питання – чи зможе Нетаньяху після всього того, що відбулося в останні роки зберегти владу", – констатував експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" - Дональд Трамп представив новий план припинення війни усекторі Газа, який уже отримав підтримку у всьому світі. Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив у Білому домі, що приймає умови Трампа. Німеччина висловила сподівання на успіх ініціативи. Мусульманські країни, включаючи Саудівську Аравію, Туреччину та Єгипет, також публічно вітали крок США, передає BILD.

За планом, ХАМАС має скласти зброю, відпустити ізраїльських заручників, а на сектор Газа чекають демілітаризація та відновлення. Бойовикам у такому разі пропонується амністія та можливість покинути сектор.

Однак ХАМАС поки що реагує різко. Представник угруповання заявив, що "вона не отримала копію американського плану", додавши, що "зброю опору" вони складуть лише після створення палестинської держави.



