Трамп на это и рассчитывал: что начало происходить в Иране после убийства Хаменеи

Противоречивые заявления иранской верхушки в течение последних суток осветили глубокий кризис и раскол во властных кругах Тегерана после гибели Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает CNN.

Иран. Фото: из открытых источников

Политическая нестабильность проявилась в кардинальном изменении риторики президента Масуда Пезешкиана, который поначалу публично извинился за удары по странам Персидского залива, но почти сразу отозвал свои слова под давлением радикального крыла руководства.

"На фоне этих дипломатических колебаний страны региона сообщили о новой волне авиаударов в ночь на воскресенье, что подтверждает доминирование силового сценария. В то же время влиятельный представитель службы безопасности Али Лариджани в телеобращении к нации пытался отрицать наличие разногласий в верхушке, призывая к единству и обещая, что Дональд Трамп „заплатит цену“ за развязывание войны", — говорится в публикации.

Эксперты указали, что в Иране обострилось противостояние между "прагматиками", надеющимися на дипломатическое урегулирование, и сторонниками жесткой линии, требующими немедленной мести.

Фактическое управление стратегическими и военными операциями остается в руках Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Эта структура обеспечивает непрерывность боевых действий в условиях кадрового вакуума и будет играть решающую роль в выборе преемника.

Аналитики подчеркивают, что назначение нового лидера будет направлено на демонстрацию стабильности режима как перед мировым сообществом, так и перед внутренней оппозицией, в начале года проводившей масштабные антиправительственные протесты.

