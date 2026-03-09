Трамп на это и рассчитывал: что начало происходить в Иране после убийства Хаменеи

Рубрики
Кравцев Сергей
Противоречивые заявления иранской верхушки в течение последних суток осветили глубокий кризис и раскол во властных кругах Тегерана после гибели Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает CNN.
Иран. Фото: из открытых источников
Политическая нестабильность проявилась в кардинальном изменении риторики президента Масуда Пезешкиана, который поначалу публично извинился за удары по странам Персидского залива, но почти сразу отозвал свои слова под давлением радикального крыла руководства.
Эксперты указали, что в Иране обострилось противостояние между "прагматиками", надеющимися на дипломатическое урегулирование, и сторонниками жесткой линии, требующими немедленной мести.
Фактическое управление стратегическими и военными операциями остается в руках Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Эта структура обеспечивает непрерывность боевых действий в условиях кадрового вакуума и будет играть решающую роль в выборе преемника.
Аналитики подчеркивают, что назначение нового лидера будет направлено на демонстрацию стабильности режима как перед мировым сообществом, так и перед внутренней оппозицией, в начале года проводившей масштабные антиправительственные протесты.
