Трамп на це і розраховував: що сталося в Ірані після вбивства Хаменеї

Суперечливі заяви іранської верхівки протягом останньої доби висвітлили глибоку кризу та розкол у владних колах Тегерана після загибелі Верховного лідера аятоли Алі Хаменеї. Про це повідомляє CNN.
Іран. Фото: з відкритих джерел
Політична нестабільність виявилася в кардинальній зміні риторики президента Масуда Пезешкіана, який спочатку публічно вибачився за удари країн Перської затоки, але майже відразу відкликав свої слова під тиском радикального крила керівництва.
Експерти вказали, що в Ірані загострилося протистояння між прагматиками, які сподіваються на дипломатичне врегулювання, і прихильниками жорсткої лінії, які вимагають негайної помсти.
Фактичне управління стратегічними та військовими операціями залишається в руках Корпусу вартових Ісламської революції (КСІР). Ця структура забезпечує безперервність бойових дій в умовах кадрового вакууму і відіграватиме вирішальну роль у виборі наступника.
Аналітики наголошують, що призначення нового лідера буде спрямоване на демонстрацію стабільності режиму як перед світовою спільнотою, так і внутрішньою опозицією, яка на початку року проводила масштабні антиурядові протести.
