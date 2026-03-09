logo_ukra

Головна Новини Світ Близький Схід Трамп на це і розраховував: що сталося в Ірані після вбивства Хаменеї
НОВИНИ

Трамп на це і розраховував: що сталося в Ірані після вбивства Хаменеї

CNN пише про те, що в Ірані розпочався розкол після вбивства Хаменеї

9 березня 2026, 07:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Суперечливі заяви іранської верхівки протягом останньої доби висвітлили глибоку кризу та розкол у владних колах Тегерана після загибелі Верховного лідера аятоли Алі Хаменеї. Про це повідомляє CNN.

Трамп на це і розраховував: що сталося в Ірані після вбивства Хаменеї

Іран. Фото: з відкритих джерел

Політична нестабільність виявилася в кардинальній зміні риторики президента Масуда Пезешкіана, який спочатку публічно вибачився за удари країн Перської затоки, але майже відразу відкликав свої слова під тиском радикального крила керівництва.

"На тлі цих дипломатичних коливань країни регіону повідомили про нову хвилю авіаударів у ніч на неділю, що підтверджує домінування силового сценарію. Водночас впливовий представник служби безпеки Алі Ларіджані у телезверненні до нації намагався заперечувати наявність розбіжностей у верхівці, закликаючи до єдності та обіцяючи, що Дональд Трамп „заплатить ціну“ за розв'язання війни", — йдеться у публікації.

Експерти вказали, що в Ірані загострилося протистояння між прагматиками, які сподіваються на дипломатичне врегулювання, і прихильниками жорсткої лінії, які вимагають негайної помсти.

Фактичне управління стратегічними та військовими операціями залишається в руках Корпусу вартових Ісламської революції (КСІР). Ця структура забезпечує безперервність бойових дій в умовах кадрового вакууму і відіграватиме вирішальну роль у виборі наступника.

Аналітики наголошують, що призначення нового лідера буде спрямоване на демонстрацію стабільності режиму як перед світовою спільнотою, так і внутрішньою опозицією, яка на початку року проводила масштабні антиурядові протести.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Іран відкинув перемир'я і натякнув на допомогу Москви: чим відповіли в США.




Джерело: https://edition.cnn.com/world/live-news/iran-war-us-israel-trump-03-07-26?t=1772942217547?
