Трамп не хочет больше ждать: Белый дом готовит жесткий сценарий по Ирану

Президент США Дональд Трамп все сильнее склоняется к жесткому сценарию в противостоянии с Ираном на фоне провала переговоров и продолжающегося кризиса вокруг Ормузского пролива. По данным источников CNN, в Белом доме растет раздражение действиями Тегерана, а часть администрации уже открыто обсуждает возможность возобновления масштабных боевых операций.

Главной причиной недовольства Трампа называют затягивание переговоров и отсутствие реальных уступок со стороны иранских властей. Дополнительным раздражителем для Вашингтона стало продолжающееся ограничение судоходства через Ормузский пролив – один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. В администрации США считают, что Тегеран использует кризис как инструмент давления на Запад.

Источники утверждают, что последний ответ Ирана вызвал у американского лидера настоящую вспышку гнева. Трамп якобы назвал позицию Тегерана "абсолютно неприемлемой" и "глупой", после чего в Белом доме усилились сомнения в том, что иранское руководство вообще заинтересовано в серьезных переговорах по ядерной программе.

Внутри администрации сформировались сразу несколько лагерей. Представители Пентагона требуют усилить давление на Иран, включая точечные удары по стратегическим объектам. Другие чиновники пытаются удержать ситуацию в дипломатическом русле и настаивают на продолжении переговоров.

Отдельное раздражение Вашингтона вызывает роль Пакистана, выступающего посредником между сторонами. Часть команды Трампа уверена, что пакистанские дипломаты слишком мягко передают позицию США и даже приукрашивают реальные намерения Ирана. На этом фоне в Белом доме все чаще звучат опасения, что дипломатическое окно стремительно закрывается, а новый виток конфликта может стать вопросом ближайшего времени.

