Трамп не хоче більше чекати: Білий дім готує жорсткий сценарій щодо Ірану
Трамп не хоче більше чекати: Білий дім готує жорсткий сценарій щодо Ірану

Трамп всерйоз розглядає можливість поновлення бойових дій в Ірані

12 травня 2026, 10:49
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп все сильніше схиляється до жорсткого сценарію в протистоянні з Іраном на тлі провалу переговорів і кризи навколо Ормузької протоки. За даними джерел CNN, у Білому домі зростає роздратування діями Тегерана, а частина адміністрації вже відкрито обговорює можливість поновлення масштабних бойових операцій.

Головною причиною невдоволення Трампа називають затягування переговорів та відсутність реальних поступок з боку іранської влади. Додатковим подразником для Вашингтона стало обмеження судноплавства через Ормузьку протоку – один із ключових маршрутів світової торгівлі нафтою. В адміністрації США вважають, що Тегеран використовує кризу як інструмент тиску на Захід.

Джерела стверджують, що остання відповідь Ірану викликала у американського лідера справжній спалах гніву. Трамп нібито назвав позицію Тегерана "абсолютно неприйнятною" та "дурною", після чого у Білому домі посилилися сумніви у тому, що іранське керівництво взагалі зацікавлене у серйозних переговорах щодо ядерної програми.

Усередині адміністрації сформувалися одразу кілька таборів. Представники Пентагону вимагають посилити тиск на Іран, включаючи точкові удари щодо стратегічних об'єктів. Інші чиновники намагаються утримати ситуацію в дипломатичному руслі та наполягають на продовженні переговорів.

Окреме роздратування Вашингтона викликає роль Пакистану, який є посередником між сторонами. Частина команди Трампа впевнена, що пакистанські дипломати надто м'яко передають позицію США і навіть прикрашають реальні наміри Ірану. На цьому тлі в Білому домі все частіше лунають побоювання, що дипломатичне вікно стрімко закривається, а новий виток конфлікту може стати найближчим часом.

Джерело: https://edition.cnn.com/2026/05/11/world/live-news/iran-war-proposal-trump?post-id=cmp1vdd1a00003b6ryoklx7w0
