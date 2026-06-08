logo

BTC/USD

63121

ETH/USD

1678.84

USD/UAH

44.36

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток Трамп не остановил Нетаньяху: Ближний Восток оказался на грани новой войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп не остановил Нетаньяху: Ближний Восток оказался на грани новой войны

Взрывы прогремели в Тегеране, Исфахане и Тебризе, а Тегеран уже угрожает перекрытием одного из важнейших морских маршрутов мира

8 июня 2026, 07:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Напряженность на Ближнем Востоке резко возросла после того, как Израиль нанес серию ударов по военным объектам на территории Ирана. Взрывы были зафиксированы сразу в нескольких крупных городах страны, включая Тегеран, Тебриз и Исфахан. Информацию о проведении операции официально подтвердили в Армии обороны Израиля.

Трамп не остановил Нетаньяху: Ближний Восток оказался на грани новой войны

Трамп и Нетаньяху. Фото: из открытых источников

По данным иранских источников, целью атаки стали объекты военной инфраструктуры. Представители Корпуса стражей исламской революции заявили, что при ударе использовались авиационные баллистические ракеты. Государственные СМИ Ирана сообщили о многочисленных взрывах в различных районах страны.

Особую остроту ситуации придает политический контекст произошедшего. По информации американских СМИ, президент США Дональд Трамп накануне лично призывал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказаться от ответных действий против Ирана. Более того, глава Белого дома публично заявлял, что Израиль должен учитывать решения Вашингтона в вопросе отношений с Тегераном.

Однако события развивались по другому сценарию. Израильская операция последовала вскоре после того, как Иран впервые за несколько месяцев нанес ракетный удар по территории Израиля. Тогда две баллистические ракеты были выпущены по северным районам страны, однако обе цели перехватили системы противовоздушной обороны.

На фоне новой эскалации из Тегерана уже звучат предупреждения о возможных ответных мерах. Один из высокопоставленных советников верховного лидера Ирана заявил, что дальнейшие израильские атаки могут привести к блокированию Баб-эль-Мандебского пролива — стратегического морского коридора, через который проходит значительная часть мировой торговли.

Таким образом, локальный обмен ударами рискует перерасти в масштабное региональное противостояние, последствия которого могут затронуть не только Ближний Восток, но и мировую экономику.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп оставляет Европу без щита: на что готовы согласиться США, лишь бы не злить Путина.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/2026/06/07/world/live-news/iran-war-trump-israel-lebanon
Теги:

Новости

Все новости