Трамп не остановил Нетаньяху: Ближний Восток оказался на грани новой войны

Напряженность на Ближнем Востоке резко возросла после того, как Израиль нанес серию ударов по военным объектам на территории Ирана. Взрывы были зафиксированы сразу в нескольких крупных городах страны, включая Тегеран, Тебриз и Исфахан. Информацию о проведении операции официально подтвердили в Армии обороны Израиля.

Трамп и Нетаньяху. Фото: из открытых источников

По данным иранских источников, целью атаки стали объекты военной инфраструктуры. Представители Корпуса стражей исламской революции заявили, что при ударе использовались авиационные баллистические ракеты. Государственные СМИ Ирана сообщили о многочисленных взрывах в различных районах страны.

Особую остроту ситуации придает политический контекст произошедшего. По информации американских СМИ, президент США Дональд Трамп накануне лично призывал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказаться от ответных действий против Ирана. Более того, глава Белого дома публично заявлял, что Израиль должен учитывать решения Вашингтона в вопросе отношений с Тегераном.

Однако события развивались по другому сценарию. Израильская операция последовала вскоре после того, как Иран впервые за несколько месяцев нанес ракетный удар по территории Израиля. Тогда две баллистические ракеты были выпущены по северным районам страны, однако обе цели перехватили системы противовоздушной обороны.

На фоне новой эскалации из Тегерана уже звучат предупреждения о возможных ответных мерах. Один из высокопоставленных советников верховного лидера Ирана заявил, что дальнейшие израильские атаки могут привести к блокированию Баб-эль-Мандебского пролива — стратегического морского коридора, через который проходит значительная часть мировой торговли.

Таким образом, локальный обмен ударами рискует перерасти в масштабное региональное противостояние, последствия которого могут затронуть не только Ближний Восток, но и мировую экономику.

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