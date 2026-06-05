Трамп оставляет Европу без щита: на что готовы согласиться США, лишь бы не злить Путина

Администрация США рассматривает возможность отказа от размещения крылатых ракет Tomahawk в Германии, что может стать одним из самых болезненных ударов по европейской безопасности за последние годы. По информации западных источников, Пентагон опасается, что появление американских ракет большой дальности в центре Европы будет воспринято Москвой как прямая эскалация конфликта.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Речь идет о договоренностях, достигнутых еще во времена президентства Джо Байдена. Тогда Вашингтон обещал усилить военное присутствие в Европе и предоставить союзникам дополнительные возможности для сдерживания России. Однако теперь ситуация меняется.

Одной из причин называют опасения американского руководства относительно возможной реакции Кремля. Второй фактор связан с истощением собственных арсеналов США. После масштабных военных операций на Ближнем Востоке американские вооруженные силы израсходовали значительное количество ракет Tomahawk и систем Patriot. В Пентагоне уже предупреждают, что восстановление запасов потребует длительного времени.

Потенциальная отмена поставок стала частью более широкой тенденции. В последние месяцы Вашингтон отказался от ряда военных инициатив в Европе, включая размещение дополнительных подразделений в Германии и увеличение присутствия авиации и беспилотников. Все чаще в США звучат заявления о том, что европейские страны должны самостоятельно обеспечивать собственную безопасность.

Особенно тревожно эти сигналы воспринимают в Берлине. Германия давно добивается получения американских ракет, считая их важным элементом обороны на фоне роста военной активности России. При этом министр обороны Борис Писториус недавно признал, что официальный запрос остается без ответа уже более полутора лет.

Ситуацию осложняет и активность Москвы. Россия усиливает свои позиции в Калининградской области и Беларуси, где размещаются современные ракетные комплексы, способные поражать цели практически по всей территории Европы. В таких условиях отказ США от ранее взятых обязательств может серьезно изменить баланс сил на континенте и заставить европейцев ускоренно искать собственные решения для защиты от потенциальных угроз.

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