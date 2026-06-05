logo

BTC/USD

62391

ETH/USD

1684.54

USD/UAH

44.38

EUR/UAH

51.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп оставляет Европу без щита: на что готовы согласиться США, лишь бы не злить Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп оставляет Европу без щита: на что готовы согласиться США, лишь бы не злить Путина

Берлин может лишиться ключевого оружия против России, а НАТО — столкнуться с новым кризисом доверия к Вашингтону

5 июня 2026, 08:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Администрация США рассматривает возможность отказа от размещения крылатых ракет Tomahawk в Германии, что может стать одним из самых болезненных ударов по европейской безопасности за последние годы. По информации западных источников, Пентагон опасается, что появление американских ракет большой дальности в центре Европы будет воспринято Москвой как прямая эскалация конфликта.

Трамп оставляет Европу без щита: на что готовы согласиться США, лишь бы не злить Путина

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Речь идет о договоренностях, достигнутых еще во времена президентства Джо Байдена. Тогда Вашингтон обещал усилить военное присутствие в Европе и предоставить союзникам дополнительные возможности для сдерживания России. Однако теперь ситуация меняется.

Одной из причин называют опасения американского руководства относительно возможной реакции Кремля. Второй фактор связан с истощением собственных арсеналов США. После масштабных военных операций на Ближнем Востоке американские вооруженные силы израсходовали значительное количество ракет Tomahawk и систем Patriot. В Пентагоне уже предупреждают, что восстановление запасов потребует длительного времени.

Потенциальная отмена поставок стала частью более широкой тенденции. В последние месяцы Вашингтон отказался от ряда военных инициатив в Европе, включая размещение дополнительных подразделений в Германии и увеличение присутствия авиации и беспилотников. Все чаще в США звучат заявления о том, что европейские страны должны самостоятельно обеспечивать собственную безопасность.

Особенно тревожно эти сигналы воспринимают в Берлине. Германия давно добивается получения американских ракет, считая их важным элементом обороны на фоне роста военной активности России. При этом министр обороны Борис Писториус недавно признал, что официальный запрос остается без ответа уже более полутора лет.

Ситуацию осложняет и активность Москвы. Россия усиливает свои позиции в Калининградской области и Беларуси, где размещаются современные ракетные комплексы, способные поражать цели практически по всей территории Европы. В таких условиях отказ США от ранее взятых обязательств может серьезно изменить баланс сил на континенте и заставить европейцев ускоренно искать собственные решения для защиты от потенциальных угроз.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп отреагировал на возможность встречи Зеленского и Путина.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.com/news/2026/06/04/us-germany-tomahawks-missiles-cancel-00950284
Теги:

Новости

Все новости