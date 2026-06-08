Трамп не зупинив Нетаньяху: Близький Схід опинився на межі нової війни

Напруженість на Близькому Сході різко зросла після того, як Ізраїль завдав серії ударів по військових об'єктах на території Ірану. Вибухи були зафіксовані відразу в кількох великих містах країни, включаючи Тегеран, Тебріз та Ісфахан. Інформацію щодо проведення операції офіційно підтвердили в Армії оборони Ізраїлю.

Трамп та Нетаньяху. Фото: з відкритих джерел

За даними іранських джерел, метою атаки стали об'єкти військової інфраструктури. Представники Корпусу вартових ісламської революції заявили, що під час удару використовувалися авіаційні балістичні ракети. Державні ЗМІ Ірану повідомили про численні вибухи у різних районах країни.

Особливої гостроти ситуації надає політичний контекст події. За інформацією американських ЗМІ, президент США Дональд Трамп напередодні особисто закликав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху відмовитися від дій у відповідь проти Ірану. Більше того, глава Білого дому публічно заявляв, що Ізраїль має враховувати рішення Вашингтона щодо відносин з Тегераном.

Однак події розвивалися за іншим сценарієм. Ізраїльська операція пройшла незабаром після того, як Іран вперше за кілька місяців завдав ракетного удару по території Ізраїлю. Тоді дві балістичні ракети були випущені північними районами країни, проте обидві цілі перехопили системи протиповітряної оборони.

На тлі нової ескалації з Тегерана вже звучать попередження про можливі заходи у відповідь. Один із високопосадовців верховного лідера Ірану заявив, що подальші ізраїльські атаки можуть призвести до блокування Баб-ель-Мандебської протоки — стратегічного морського коридору, через який проходить значна частина світової торгівлі.

Таким чином, локальний обмін ударами ризикує перерости у масштабне регіональне протистояння, наслідки якого можуть торкнутися не лише Близького Сходу, а й світової економіки.

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