Трамп оголосив про капітуляцію Ірану і звернувся до Китаю

Президент США Дональд Трамп заявив, що військовий потенціал Ірану практично знищений, проте країна, як і раніше, здатна проводити точкові атаки проти судноплавства. У зв'язку з цим Вашингтон закликає світових лідерів приєднатися до спільного захисту стратегічно важливого морського маршруту — Ормузька протока. Відповідну заяву американський лідер опублікував у своїй соціальній мережі Truth Social.

Трамп звернувся до ряду ключових союзників та партнерів до Китаю, Великобританії, Франції, Японії та Південної Кореї із закликом направити військові кораблі до Ормузської протоки для спільного патрулювання.

За його словами, багато держав, чия економіка безпосередньо залежить від стабільного постачання енергоресурсів через цей маршрут, можуть приєднатися до міжнародної морської місії.

"Багато країн, особливо тих, на які впливає спроба Ірану закрити Ормузьку протоку, спрямують військові кораблі спільно зі Сполученими Штатами, щоб протока залишалася відкритою і безпечною", — підкреслив Трамп.

При цьому президент США заявив, що ключові структури влади в Ірані фактично "безголові", проте ризик локальних атак все ще зберігається. За його словами, Тегеран може спробувати використати невеликі диверсійні засоби, наприклад, безпілотники чи морські міни.

"Їм все ще легко відправити один-два дрони або встановити міну вздовж водної артерії", — зазначив американський лідер.

Трамп також заявив про готовність США діяти жорстко для забезпечення безпеки судноплавства.

"Сполучені Штати будуть потужно бомбардувати берегову лінію і постійно знищувати іранські човни та кораблі. Так чи інакше, ми незабаром зробимо Ормузьку протоку відкритою, безпечною та вільною", — підкреслив президент.

Ормузька протока вважається одним із найважливіших енергетичних маршрутів світу: через нього проходить значна частина глобальних поставок нафти з країн Перської затоки на світові ринки. Будь-які загрози його блокування здатні викликати різке зростання цін на енергоресурси та масштабну геополітичну напруженість.

