Трамп заявил, что Иран "полностью разгромлен" и хочет заключить соглашение, но есть нюанс

Кравцев Сергей
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Иран потерпел поражение после операции США и Израиля и теперь пытается договориться о новом соглашении. Об этом американский лидер написал 13 марта в своей социальной сети Truth Social.
Дональд Трамп.
По словам главы Белого дома, Тегеран пытается заключить соглашение с Вашингтоном, однако он не готов принять предложенные условия.
Стоит отметить, немного ранее Дональд Трамп заявил о масштабной военной операции против Ирана. По его словам, американские вооруженные силы нанесли массированный бомбовый удар по острову Харк – одному из ключевых стратегических объектов Тегерана в Персидском заливе.
Американский лидер подчеркнул, что операция была проведена по его прямому приказу Центральным командованием США.
"Я думаю, что Путин, возможно, немного Ирану помогает. Потому что он, видимо, думает, что мы помогаем Украине, не так ли?", — высказался Дональд Трамп.