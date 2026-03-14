Трамп заявил, что Иран "полностью разгромлен" и хочет заключить соглашение, но есть нюанс

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Иран потерпел поражение после операции США и Израиля и теперь пытается договориться о новом соглашении. Об этом американский лидер написал 13 марта в своей социальной сети Truth Social.

По словам главы Белого дома, Тегеран пытается заключить соглашение с Вашингтоном, однако он не готов принять предложенные условия.

"Фейковые СМИ ненавидят сообщать о том, как хорошо американские военные справились с Ираном, который полностью разгромлен и хочет заключить соглашение – но не то соглашение, которое я бы принял", – написал президент США.

Стоит отметить, немного ранее Дональд Трамп заявил о масштабной военной операции против Ирана. По его словам, американские вооруженные силы нанесли массированный бомбовый удар по острову Харк – одному из ключевых стратегических объектов Тегерана в Персидском заливе.

Американский лидер подчеркнул, что операция была проведена по его прямому приказу Центральным командованием США.

"Несколько минут назад по моему указанию Центральное командование США нанесло один из самых мощных бомбовых ударов в истории Ближнего Востока и полностью уничтожило каждую военную цель на “жемчужине” Ирана – острове Харк", — заявил американский президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп признал, что российский диктатор Владимир Путин может "немного" помогать иранскому режиму. В то же время оправдал его войной в Украине. Об этом сообщает "Associated Press".

"Я думаю, что Путин, возможно, немного Ирану помогает. Потому что он, видимо, думает, что мы помогаем Украине, не так ли?", — высказался Дональд Трамп.



