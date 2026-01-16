logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.39

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток Трамп объявил о создании Совета мира: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп объявил о создании Совета мира: детали

Дональд Трамп объявил о создании Совета мира для послевоенного управления Сектором Газы

16 января 2026, 06:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп объявил о создании так называемого "Совета мира", который, по его словам, будет заниматься контролем за послевоенным управлением Сектором Газы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации Трампа в соцсети Truht Social.

Трамп объявил о создании Совета мира: детали

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Как объявил Стив Уиткофф, мы официально перешли к следующему этапу 20-пунктного мирного плана для Газы", — написал он.

По словам президента США, Совет мира будет работать в тесном взаимодействии с новоназначенным палестинским технократическим правительством — Национальным комитетом по управлению Газой. Он должен управлять сектором в переходный период.

Трамп также заявил, что после введения режима прекращения огня его администрация обеспечила Сектор Газа рекордными объемами гуманитарной помощи.

По его мнению, это создало необходимые условия для перехода к следующему этапу мирного урегулирования.

Отдельно президент США отметил необходимость полной демилитаризации ХАМАС. По его словам, при поддержке Египта, Турции и Катара планируется достичь комплексного соглашения, которое предусматривает сдачу всего вооружения и ликвидацию туннельной инфраструктуры группировки.

Трамп призвал ХАМАС без промедлений выполнить свои обязательства, включая возвращение последних тел погибших в Израиль.

"Население Газы уже достаточно долго страдало. Время пришло", — подытожил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — американский президент Дональд Трамп получил Нобелевскую премию мира. Однако не из рук Нобелевского комитета, а от лидера оппозиции Венесуэлы.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115902017280271792
Теги:

Новости

Все новости