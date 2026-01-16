Трамп объявил о создании Совета мира: детали

Рубрики
Президент США Дональд Трамп объявил о создании так называемого "Совета мира", который, по его словам, будет заниматься контролем за послевоенным управлением Сектором Газы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации Трампа в соцсети Truht Social.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
По словам президента США, Совет мира будет работать в тесном взаимодействии с новоназначенным палестинским технократическим правительством — Национальным комитетом по управлению Газой. Он должен управлять сектором в переходный период.
Трамп также заявил, что после введения режима прекращения огня его администрация обеспечила Сектор Газа рекордными объемами гуманитарной помощи.
По его мнению, это создало необходимые условия для перехода к следующему этапу мирного урегулирования.
Отдельно президент США отметил необходимость полной демилитаризации ХАМАС. По его словам, при поддержке Египта, Турции и Катара планируется достичь комплексного соглашения, которое предусматривает сдачу всего вооружения и ликвидацию туннельной инфраструктуры группировки.
Трамп призвал ХАМАС без промедлений выполнить свои обязательства, включая возвращение последних тел погибших в Израиль.
