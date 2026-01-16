Трамп объявил о создании Совета мира: детали

Президент США Дональд Трамп объявил о создании так называемого "Совета мира", который, по его словам, будет заниматься контролем за послевоенным управлением Сектором Газы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации Трампа в соцсети Truht Social.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Как объявил Стив Уиткофф, мы официально перешли к следующему этапу 20-пунктного мирного плана для Газы", — написал он.

По словам президента США, Совет мира будет работать в тесном взаимодействии с новоназначенным палестинским технократическим правительством — Национальным комитетом по управлению Газой. Он должен управлять сектором в переходный период.

Трамп также заявил, что после введения режима прекращения огня его администрация обеспечила Сектор Газа рекордными объемами гуманитарной помощи.

По его мнению, это создало необходимые условия для перехода к следующему этапу мирного урегулирования.

Отдельно президент США отметил необходимость полной демилитаризации ХАМАС. По его словам, при поддержке Египта, Турции и Катара планируется достичь комплексного соглашения, которое предусматривает сдачу всего вооружения и ликвидацию туннельной инфраструктуры группировки.

Трамп призвал ХАМАС без промедлений выполнить свои обязательства, включая возвращение последних тел погибших в Израиль.

"Население Газы уже достаточно долго страдало. Время пришло", — подытожил он.

