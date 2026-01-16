Трамп оголосив про створення Ради миру: деталі

Президент США Дональд Трамп оголосив про створення так званої "Ради миру", яка, за його словами, займатиметься контролем за повоєнним управлінням Сектором Гази. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації Трампа в соцмережі Truht Social.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Як оголосив Стів Віткофф, ми офіційно перейшли до наступного етапу 20-пунктного мирного плану для Гази", — написав він.

За словами президента США, Рада миру працюватиме у тісній взаємодії з новопризначеним палестинським технократичним урядом – Національним комітетом з управління Газою. Він має управляти сектором у перехідний період.

Трамп також заявив, що після запровадження режиму припинення вогню його адміністрація забезпечила Сектор Газа рекордними обсягами гуманітарної допомоги.

На його думку, це створило необхідні умови для переходу до наступного етапу мирного врегулювання.

Окремо президент США наголосив на необхідності повної демілітаризації ХАМАС. За його словами, за підтримки Єгипту, Туреччини та Катару планується досягти комплексної угоди, яка передбачає здачу всього озброєння та ліквідацію тунельної інфраструктури угруповання.

Трамп закликав ХАМАС негайно виконати свої зобов'язання, включаючи повернення останніх тіл загиблих до Ізраїлю.

"Населення Гази вже досить довго страждало. Час настав", — підсумував він.

