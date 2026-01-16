Трампу «подарили» Нобелевскую премию мира: что известно

Американский президент Дональд Трамп получил Нобелевскую премию мира. Однако не из рук Нобелевского комитета, а от лидера оппозиции Венесуэлы.

Дональду Трампу подарили Нобелевскую премию мира. Фото: из открытых источников

Лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо заявила, что отдала свою награду президенту Дональду Трампу во время встречи в Белом доме. Об этом сообщает Reuters.

Однако она не сказала журналистам, принял ли Трамп ее подарок.

По словам Мачадо, она была поражена тем, насколько четко Трамп понимает происходящую в Венесуэле ситуацию. Оппозиционерка заявила, что американский президент "знает ситуацию и понимает страдания".

Медаль Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо отдала Трампу "в знак уникальной преданности свободе Венесуэлы".

Как сообщал портал "Комментарии", ранее лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что готова передать свою Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу. Это произошло после того, как американские войска провели военную операцию и похитили авторитарного лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. По словам Мачадо, действия Трампа стали "историческим" шагом и открыли путь к демократическим переменам в Венесуэле.

Ранее издание "Комментарии" писало, что норвежский Нобелевский комитет публично опроверг заявления президента США Дональда Трампа о возможном "разделении" или передаче Нобелевской премии мира. Речь идет о награде, лауреаткой которой в 2025 году стала венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо.

В Комитете отметили, что Нобелевская премия мира не может быть передана другому человеку.