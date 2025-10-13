В мире закончилась еще одна война: где наступил мир

Война в Газе официально завершилась – об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с израильскими журналистами в Кнессете. Его слова также подтвердил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который отметил, что страна переходит к этапу реализации договоренностей по освобождению заложников.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп прибыл в Израиль, чтобы отпраздновать достигнутое соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, которое, по его словам, "положит конец продолжавшемуся два года кровавому конфликту".

"Война закончилась, вы это понимаете. Это будет очень особенное время. Все одновременно радуются. Такого никогда раньше не было. Для меня честь быть причастным к этому", — сказал Трамп журналистам во время перелета на Ближний Восток.

Он подчеркнул, что это уникальный момент единства, когда "Все счастливы – евреи, мусульмане, арабы". По словам Трампа, "это первый раз, когда все видят, что мы единственные".

"Война в Газе официально закончилась", — сказал Трамп в израильском парламенте, утверждающий, что он окончил 8 войн.

Израиль ожидает, что освобождение заложников начнется 13 октября, причем 20 живых заложников будут освобождены вместе.

Согласно соглашению о прекращении огня, ХАМАС впоследствии должен освободить остальных заложников, взятых в плен 7 октября 2023 года, в результате которого погибли по меньшей мере 1200 человек. Кроме того, Израиль должен освободить около 1700 удерживавшихся после нападения ХАМАС палестинцев.

