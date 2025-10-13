В мире закончилась еще одна война: где наступил мир

Рубрики
Война в Газе официально завершилась – об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с израильскими журналистами в Кнессете. Его слова также подтвердил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который отметил, что страна переходит к этапу реализации договоренностей по освобождению заложников.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Дональд Трамп прибыл в Израиль, чтобы отпраздновать достигнутое соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, которое, по его словам, "положит конец продолжавшемуся два года кровавому конфликту".
Он подчеркнул, что это уникальный момент единства, когда "Все счастливы – евреи, мусульмане, арабы". По словам Трампа, "это первый раз, когда все видят, что мы единственные".
Израиль ожидает, что освобождение заложников начнется 13 октября, причем 20 живых заложников будут освобождены вместе.
Согласно соглашению о прекращении огня, ХАМАС впоследствии должен освободить остальных заложников, взятых в плен 7 октября 2023 года, в результате которого погибли по меньшей мере 1200 человек. Кроме того, Израиль должен освободить около 1700 удерживавшихся после нападения ХАМАС палестинцев.
