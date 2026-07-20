Трамп оказался на пороге новой войны: о мире теперь точно речь не идет

Напряженность между Соединенными Штатами и Ираном стремительно нарастает и уже приблизилась к уровню открытого вооруженного конфликта. Причиной стали новые взаимные удары, атаки на американские объекты на Ближнем Востоке и гибель военнослужащих США. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников и военных аналитиков.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным издания, в пятницу иранские силы нанесли удар по американской военной базе в Иордании, в результате чего погибли двое военнослужащих. Уже на следующий день еще один американский солдат погиб в Ираке во время контролируемого подрыва обломков сбитого иранского беспилотника. Эти инциденты значительно усилили давление на Белый дом и Пентагон.

Президент США Дональд Трамп назвал гибель военных "очень печальным событием". Одновременно он заявил, что его не беспокоит отказ Тегерана соблюдать двусторонний меморандум о взаимопонимании, который ранее рассматривался как основа для деэскалации.

По информации The Washington Post, Пентагон уже увеличивает количество боевой авиации на Ближнем Востоке и рассматривает возможность расширения военной операции. Однако источники издания предупреждают, что американские возможности далеко не безграничны. Военные сталкиваются с нехваткой современных средств противовоздушной обороны и дальнобойных боеприпасов, а часть авиационной техники требует восстановления после боевых повреждений.

Кроме того, эксперты сомневаются, что США готовы к возможной наземной операции против Ирана. Несмотря на жесткую риторику Белого дома, проведение такой кампании потребовало бы значительно больших ресурсов и времени. На этом фоне аналитики предупреждают: дальнейшая эскалация способна перерасти в самый серьезный кризис между Вашингтоном и Тегераном за последние годы.

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