Трамп опинився на порозі нової війни: про мир тепер точно не йдеться

Напруженість між Сполученими Штатами та Іраном стрімко наростає і вже наблизилася до рівня відкритого збройного конфлікту. Причиною стали нові взаємні удари, атаки на американські об'єкти на Близькому Сході та загибель військовослужбовців США. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на американських чиновників та військових аналітиків.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, у п'ятницю іранські сили завдали удару по американській військовій базі в Йорданії, внаслідок чого загинули двоє військовослужбовців. Вже наступного дня ще один американський солдат загинув в Іраку під час контрольованого підриву уламків збитого іранського безпілотника. Ці інциденти значно посилили тиск на Білий дім та Пентагон.

Президент США Дональд Трамп назвав загибель військових "дуже сумною подією". Водночас він заявив, що його не турбує відмова Тегерана дотримуватися двостороннього меморандуму про взаєморозуміння, який раніше розглядався як основа для деескалації.

За інформацією The Washington Post, Пентагон вже збільшує кількість бойової авіації на Близькому Сході та розглядає можливість розширення військової операції. Проте, джерела видання попереджають, що американські можливості далеко не безмежні. Військові стикаються з нестачею сучасних засобів протиповітряної оборони та далекобійних боєприпасів, а частина авіаційної техніки потребує відновлення після бойових пошкоджень.

Крім того, експерти мають сумніви, що США готові до можливої наземної операції проти Ірану. Незважаючи на жорстку риторику Білого дому, проведення такої кампанії вимагало б значно більших ресурсів та часу. На цьому фоні аналітики попереджають: подальша ескалація здатна перерости у найсерйознішу кризу між Вашингтоном та Тегераном за останні роки.

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