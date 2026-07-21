Трамп оказался перед самым сложным выбором: что может произойти в войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп оказался перед ключевым решением, которое может определить дальнейшее развитие конфликта вокруг Ирана. По информации Axios, в Белом доме рассматривают два принципиально разных сценария: попытаться добиться временного прекращения огня или перейти к масштабной военной кампании совместно с Израилем.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Как сообщают источники издания, посредники из Катара, Египта, Пакистана и ряда других государств представили Вашингтону и Тегерану инициативу о десятидневном перемирии. Предполагается, что пауза позволит прекратить боевые действия, восстановить безопасное судоходство через Ормузский пролив и сохранить возможность дальнейших переговоров между сторонами.

Американская администрация изучает предложение и, по данным Axios, уже призвала Израиль избегать шагов, которые могут окончательно сорвать дипломатический процесс. Однако параллельно Вашингтон активно готовится и к противоположному сценарию.

В последние дни США значительно усилили военное присутствие в регионе, перебросив дополнительные истребители и самолеты-заправщики. По словам собеседников издания, эти силы могут быть использованы в случае решения о новой фазе военной операции против Ирана.

Израильские источники также сообщают о повышенной боевой готовности армии. В Тель-Авиве допускают возможность начала координированной широкомасштабной кампании уже в ближайшие дни, если дипломатические усилия потерпят неудачу.

При этом журналисты отмечают, что предыдущие десять дней американских авиаударов не заставили Иран отказаться от контроля над Ормузским проливом. По мнению источников Axios, ближайшие несколько суток станут решающими: именно сейчас определяется, удастся ли избежать новой эскалации или Ближний Восток окажется на пороге еще более масштабной войны.

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