Трамп став перед найскладнішим вибором: що може статися у війні з Іраном

Президент США Дональд Трамп став перед ключовим рішенням, яке може визначити подальший розвиток конфлікту навколо Ірану. За інформацією Axios, у Білому домі розглядають два принципово різні сценарії: спробувати домогтися тимчасового припинення вогню або перейти до масштабної військової кампанії спільно з Ізраїлем.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляють джерела видання, посередники з Катару, Єгипту, Пакистану та інших держав представили Вашингтону і Тегерану ініціативу про десятиденне перемир'я. Передбачається, що пауза дозволить припинити бойові дії, відновити безпечне судноплавство через Ормузьку протоку та зберегти можливість подальших переговорів між сторонами.

Американська адміністрація вивчає пропозицію та, за даними Axios, вже закликала Ізраїль уникати кроків, які можуть остаточно зірвати дипломатичний процес. Однак паралельно Вашингтон активно готується до протилежного сценарію.

В останні дні США значно посилили військову присутність у регіоні, перекинувши додаткові винищувачі та літаки-заправники. За словами співрозмовників видання, ці сили можуть бути використані у разі рішення про нову фазу військової операції проти Ірану.

Ізраїльські джерела також повідомляють про підвищену бойову готовність армії. У Тель-Авіві допускають можливість початку координованої широкомасштабної кампанії вже найближчими днями, якщо дипломатичні зусилля зазнають невдачі.

При цьому журналісти зазначають, що попередні десять днів американських авіаударів не змусили Іран відмовитись від контролю над Ормузькою протокою. На думку джерел Axios, найближчі кілька діб стануть вирішальними: саме зараз визначається, чи вдасться уникнути нової ескалації, чи Близький Схід опиниться на порозі ще більш масштабної війни.

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