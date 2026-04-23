Трамп окончательно заврался: разведка США раскрыла реальную мощь Ирана

Иран по-прежнему располагает значительным военным потенциалом, несмотря на заявления Вашингтона о его "полном уничтожении". Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники в разведке США.

Ранее президент Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет утверждали, что в результате операции Epic Fury силы Ирана якобы утратили боеспособность на годы вперед. В Вашингтоне даже называли кампанию "решающей победой". Однако новые разведданные рисуют иную картину.

По оценкам американских аналитиков, Тегеран сохраняет тысячи ракет и ударных беспилотников, способных атаковать силы США и их союзников по всему региону. Несмотря на потери и истощение ресурсов, Иран продолжает представлять серьезную угрозу.

Как отметил генерал-лейтенант морской пехоты Джеймс Адамс, значительная часть вооружений остается на вооружении. В частности, около 60% военно-морских сил Корпус стражей Исламской революции, включая скоростные катера, все еще функционируют.

Хотя удары США и Израиля нанесли серьезный ущерб флоту, асимметричное морское подразделение КСИР, ориентированное на маневренную войну, частично уцелело. Именно эти силы продолжают представлять угрозу судоходству в Ормузском проливе.

Показательным стал инцидент 22 апреля, когда иранские канонерские лодки атаковали коммерческие суда вскоре после объявления о продлении перемирия. Кроме того, по данным источников, около двух третей военно-воздушных сил Ирана остаются в строю, несмотря на массированные удары по инфраструктуре.

В письменном заявлении для Конгресса представители оборонной разведки США также подчеркнули: Иран по-прежнему способен наносить ощутимый урон, а говорить о полной нейтрализации его военной мощи преждевременно.

