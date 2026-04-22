У Трампа настоящая истерика: чего президент США страшно боится из-за войны в Иране

У Дональда Трампа была настоящая истерика, когда он узнал, что над Ираном сбили американский самолет, и два пилота могут попасть в руки врага. Оказывается, он страшно боится оказаться в положении Джимми Картера, который не знал, как вытащить американских заложников из Ирана, и наделал кучу ошибок, пытаясь решить эту проблему. Об этом рассказал политический обозреватель, журналист Иван Яковина.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Журналист отмечает, Трампа настолько "расколбасило" от такой перспективы, что его даже пришлось удалить из президентской комнаты принятия решений в Белом доме, так как он там на всех орал и мешал работать.

"Принимая все это во внимание, я думаю, что Трамп не станет возобновлять воздушную войну из-за риска снова оказаться в такой ситуации. Еще более маловероятным сейчас представляется наземное вторжение, где еще выше шанс захвата пленных", – отметил Иван Яковина.

По его мнению, иранцы, скорее всего, это понимают и будут пользоваться страхом Трампа, добиваясь от него всего того, что им нужно. И в финале все-таки выкрутят ему руки, заставят подписать договор, который фактически будет капитуляцией США.

перспективы мирного соглашения между США и Ираном резко ухудшились после серии публичных заявлений президента Дональд Трамп, которые противоречили реальному ходу переговоров. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники администрации.

Также издание "Комментарии" сообщало – США провели операцию по захвату иранского нефтяного танкера в акватории Индийского океана, что свидетельствует о расширении географии противостояния с Тегераном. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, инцидент стал частью более широкой стратегии Вашингтона, направленной на ограничение экономических возможностей Ирана, в том числе в сфере экспорта нефти. Захват судна вне традиционного региона напряжения – Ближнего Востока – демонстрирует готовность США действовать более решительно и масштабно.



